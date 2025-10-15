'Мы должны помочь пережить зиму': по итогам 'Рамштайна' новую помощь Украине анонсировали 19 стран

Во время 31-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое состоялось в среду, 15 октября, 19 стран заявили о готовности предоставить новые пакеты военной помощи. Киев может получить уникальное летальное и нелетальное оружие, включая системы противовоздушной обороны.

Видео дня

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после встречи, не раскрывая деталей договоренностей. По его словам, приоритетом для Альянса остается поддержка Украины в борьбе с российской агрессией.

НАТО стремится сделать Вооруженные силы Украины максимально сильными уже сейчас, привлекая к помощи не только союзников, но и партнеров за пределами альянса.

"НАТО четко определяет приоритетом поддержку Украины в борьбе, делая ее как можно сильнее сегодня, чтобы все союзники, в том числе вне НАТО, наши партнеры,предоставляли Украине все возможное, уникальное летальное и нелетальное оружие, включая системы противовоздушной обороны", – заявил Рютте.

Ключевые направления военной помощи Украине

Генсек НАТО отдельно упомянул несколько направлений военной поддержки: инициативу PURL, чешскую программу поставок боеприпасов, двусторонние договоренности и формат "Рамштайн".

"У нас было 19 стран, которые выступили, и все они объявили о поставках для Украины, в том числе в рамках PURL и других инициатив, но во многих случаях также в двустороннем формате", – сказал Рютте, комментируя 31-е заседание "Рамштайна".

Он подчеркнул, что впереди еще много работы, ведь Украине нужно помочь пройти сложный зимний период. По его словам, союзники должны продолжить поддержку, чтобы не допустить превосходства России.

"Мы должны четко дать Путину понять, что он никогда не сможет победить и что мы в дальнейшем вас будем поддерживать. И я думаю, это четкое сообщение сегодня прозвучало", – подытожил Рютте.

Как сообщал OBOZ.UA, США ожидают, что союзники по НАТО приобретут и передадут Украине еще больше американского оружия в рамках PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Цель инициативы – предоставить Украине большую огневую мощь.

По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, более половины стран-членов НАТО выразили готовность присоединиться к инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины. Они один за другим заявляют о новых взносах по этой программе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!