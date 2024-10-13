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Блог | Уже в октябре все изменилось: Харрис проигрывает Трампу 251:287
Как сообщает The Hill, Харрис уже в этом месяце внезапно потеряла Мичиган и Висконсин, дающие 15+10=25 голосов в коллегии, избирающей президента, в связи с чем счёт соответственно изменился с 276:262 на 251:287 — теперь в пользу Трампа.
Вероятность победы Харрис упала, как сообщает то же издание, с 56 до 51 процента, хотя откуда берётся этот 51 процент, добавляю я уже от себя, непонятно.
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