Как сообщает The Hill, Харрис уже в этом месяце внезапно потеряла Мичиган и Висконсин, дающие 15+10=25 голосов в коллегии, избирающей президента, в связи с чем счёт соответственно изменился с 276:262 на 251:287 — теперь в пользу Трампа.

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Вероятность победы Харрис упала, как сообщает то же издание, с 56 до 51 процента, хотя откуда берётся этот 51 процент, добавляю я уже от себя, непонятно.