Уже готовы проекты новых оборонных соглашений со странами Ближнего Востока, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 9 апреля, сообщил, что Киев готовит новые оборонные соглашения со странами Ближнего Востока. По его словам, уже разрабатываются их черновики.

Видео дня

Об этом он сообщил в своем традиционном обращении. В то же время с кем именно они будут заключены, глава государства не сообщил.

"Был доклад секретаря СНБО – он продолжает работать со странами рядом с Ираном, и будет больше наших украинских договоренностей по безопасности: сейчас уже подготовлены новые драфты соглашений", – сказал глава государства, и добавил, что совещание о "второй волне" договоренностей состоится в понедельник.

С кем Украина имеет действующие соглашения

Заметим, что в пятницу, 27 марта, Украина и Саудовская Аравия подписали документ об оборонном сотрудничестве. Документ закладывает основу для дальнейших контрактов, технологического сотрудничества и инвестиций и усиливает международную роль Украины как донора в сфере безопасности.

Похожий документ был подписан в катарской Дохе во время встречи Зеленского с эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Тогда политики обсудили пути усиления защиты граждан в обеих странах, а в итоге стороны подписали соглашение о партнерстве в сфере обороны.

Зеленский отмечал, что в регионе Ближнего Востока и Персидского Залива Украина чувствует положительное отношение и уважение. Он поблагодарил лидеров стран за поддержку и отметил, что существует общее видение сотрудничества в вопросах безопасности и стабильности. Глава государства подчеркнул, что для всех сторон приоритетом остается мир.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский президент отреагировал на перемирие на Ближнем Востоке и подчеркнул, что прекращение огня – это правильное решение, которое ведет к окончанию войны. В контексте российско-украинской войны глава государства подчеркнул, что Киев готов отвечать зеркально, если россияне прекратят свои удары.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!