"Очевидно для всех": Зеленский отреагировал на перемирие на Ближнем Востоке и рассказал о предложении, которое Украина сделала России

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на перемирие на Ближнем Востоке и подчеркнул, что прекращение огня – это правильное решение, ведущее к окончанию войны. В контексте российско-украинской войны глава государства подчеркнул, что Киев готов отвечать зеркально, если россияне прекратят свои удары.

По словам Зеленского, прекращение огня может создать правильные предпосылки для договоренностей. Об этом украинский президент сообщил в своем Telegram-канале.

Для мира нужно прекращения огня

Зеленский констатировал, что прекращения огня в любой войне означает сохранение жизни людей, отказ от разрушения городов и сел, возможность для электростанций и другой инфраструктуры нормально работать. Также президент подчеркнул, что это благоприятное время и необходимые условия, чтобы дипломатия могла дать результат.

"Украина всегда призывала к прекращению огня в войне, проводимой Россией здесь, в Европе, против нашего государства и людей, и мы поддерживаем тишину на Ближнем Востоке и в Заливе, которая открывает путь для дипломатической работы. Украина еще раз повторяет России: мы готовы отвечать зеркально, если россияне прекратят свои удары", – сообщил Зеленский.

Также Зеленский рассказал, что украинские экспертные военные команды продолжат работать на Ближнем Востоке ради дальнейшего развития возможностей безопасности. Президент отметил, что ситуация в этом регионе влияет глобально, ведь угрозы стабильности на Ближнем Востоке масштабируют вызовы для экономики и стоимости жизни в каждой стране.

По словам Зеленского, именно поэтому должна быть обеспечена безопасность, и интересы каждого народа должны быть учтены при определении послевоенных условий.

"Чтобы правильный результат был, нужны активные и скоординированные действия международного сообщества. Безопасности после войны должно стать больше, а не меньше. Украина и дальше будет конструктивно работать со всеми партнерами. Спасибо всем, кто помогает", – заявил президент.

Ранее Зеленский заявил о подготовке новых предложений по безопасности для европейских партнеров. Работа продолжается после переговоров в странах Ближнего Востока и Залива, где украинская сторона уже представила соответствующие инициативы.

Как писал OBOZ.UA, Зеленский в интервью Reuters заявил, что Соединенные Штаты готовы предоставить конечное соглашение по гарантиям безопасности только при условии выхода украинских войск из Донбасса. Он подчеркнул, что такой сценарий создаст серьезные риски: передача укрепленных позиций под контроль РФ ослабит не только нашу оборону, но и повлияет на безопасность всей Европы.

