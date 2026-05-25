"Я заявляю свой протест...", –

Видео дня

ГЕНИАЛЬНЫЙ Агафангел КРЫМСКИЙ, который НЕ НУЖЕН власти.

В княжеском Владимире, где родился выдающийся украинский историк, филолог, переводчик, полиглот и основатель Украинской академии наук Агафангел Ефимович Крымский, прошла КРИМИАДА – III фестиваль украинского языка. Организовали это просветительское мероприятие Волынское братство, Виктор Глущук, Николай Ярмолюк и Владимирский городской совет.

Далее текст на языке оригинала.

Андрій Гудим, філологи, письменники, павло вольвач перекладачі та історики обговорювали наукову спадщину Агатангела Кримського та визначали світоглядні пріоритети гуманітарної політики України.

Під час своєї презентації я наголосив на ЗЛОЧИННІЙ неповазі державної та місцевої влад, Національної академії наук до наукової спадщини визначного вченого. Нагадав, що Агатангел Кримський не лише був серед головних фундаторів Української академії наук, а й активно долучився до створення Національної бібліотеки Української держави та передав до її фондів власну книжкову колекцію із 14 897 книг та видань 17-20 століть. Унікальне зібрання творів з україністики, славістики, арабістики, тюркології, іраністики, семітології, індологіі… досі належно не упорядковано та не відкрито для дослідників. Натомість, поряд розміщений фонд книг від колаборанта і зрадника табачника, оформлено найкращим чином?!

Символічно, що в часи радянських гонінь проти українських вчених, вже була спроба розпорошити унікальну колекцію Кримського. Тоді, в 1930 році, академік звернувся до директора Всенародної бібліотеки України з листом, в якому зокрема написав:

"…я заявляю свій протест і прохаю скасувати розпорядження про вилучення згаданих періодичних видань потрібних для біжучої роботи…".

Також запропонував підготувати звернення учасників КРИМІАДИ:

III Фестивалю української мови до Кабінету Міністрів України, яке було підтримано одноголосно.

Упорядкувати та відкрити для дослідників книжкову колекцію Агатангела Кримського в Національній бібліотеці України; Підготувати та видати повне академічне зібрання творів А.Ю. Кримського; Завершити реконструкцію Меморіального будинку-музею визначного вченого у Звенигородці; Присвоїти імʼя Агатангела Кримського головній Національній бібліотеці України; Визначити та встановити, бодай символічний знак, на місці його поховання.

(Згідно офіційної радянської версії Агатангел Юхимович Кримський помер від виснаження у Кустанайській тюремній лікарні 25 січня 1942 року, куди був висланий, як "особливо неблагонадійний" за звинуваченням в "антирадянській націоналістичній діяльності".

Памʼятаємо нашу історію!

Шануємо наших героїв!