19 марта 2026 года Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда по делу № 905/238/23 сделал очень важный для бизнеса вывод: сделки с субъектами хозяйствования, зарегистрированными на временно оккупированной территории Украины, могут признаваться ничтожными независимо от даты их заключения.

И это, без преувеличения, одна из самых резонансных правовых позиций последнего времени для кредитных, корпоративных и хозяйственных споров.

В чем суть дела

Банк обратился в суд с требованием о взыскании задолженности по кредитному договору и договору поручительства.

Проблема возникла из-за того, что заемщик был зарегистрирован в городе Донецке – на временно оккупированной территории.

После 7 апреля 2014 года стороны заключали дополнительные соглашения к кредитному договору и договору поручительства.

Именно эти соглашения суды признали ничтожными.

Почему суды отказали банку

Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что:

сделки с субъектом хозяйствования, зарегистрированным на временно оккупированной территории, являются ничтожными;

такие соглашения не могут быть надлежащим правовым основанием для взыскания задолженности;

поручительство также прекратилось из-за изменения основного обязательства и ничтожности соответствующих дополнительных соглашений.

Верховный Суд согласился с этими выводами.

Самое важное в решении Верховного Суда

Ключевой вывод КГС ВС заключается в том, что статья 13 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" применяется с учетом особого режима оккупации.

А это значит, что особый режим правового регулирования охватывает весь период оккупации соответствующей территории.

Именно поэтому Верховный Суд фактически согласился с применением положений о ничтожности сделок ко всему периоду оккупации, даже несмотря на то, что соответствующая редакция статьи 13 вступила в силу только 21 ноября 2021 года.

Почему это решение настолько важно

Потому что фактически речь идет об очень нетипичном подходе к действию закона во времени.

Общее правило Конституции Украины и гражданского законодательства заключается в том, что закон не имеет обратного действия во времени.

То есть новые правила обычно не должны применяться к отношениям, возникшим ранее.

Однако Верховный Суд в этом деле исходит из того, что оккупация создает особый правовой режим, который охватывает весь соответствующий период.

И именно это фактически позволило распространить последствия ничтожности на правоотношения, возникшие задолго до изменений в законодательстве.

Что это означает для бизнеса

Последствия такой позиции могут быть очень серьезными. Под риском могут оказаться:

кредитные договоры;

дополнительные соглашения;

договоры поручительства;

договоры уступки;

корпоративные соглашения;

хозяйственные контракты с компаниями, зарегистрированными на ВОТ.

Причем риск возникает даже тогда, когда:

стороны фактически выполняли договор;

средства реально передавались;

обеспечение работало;

никаких претензий между сторонами годами не существовало.

Особенно это касается ситуаций, когда:

контрагент формально оставался зарегистрированным на оккупированной территории;

стороны продолжали менять условия договоров;

заключались новые дополнительные соглашения;

менялись сроки, проценты, обеспечение или объем обязательств.

Отдельная проблема – ничтожность возникает автоматически

Ничтожная сделка не требует отдельного признания недействительной судом. То есть суд может просто констатировать ничтожность в рамках спора.

А это создает очень высокий уровень правовой неопределенности для бизнеса. Фактически стороны могут годами выполнять договор, а потом в суде выяснится, что часть документов вообще не создавала юридических последствий.

А это значит, что вопрос ничтожности может возникнуть в деле внезапно – даже если ни одна из сторон ранее не ставила под сомнение действительность договора.

И именно здесь возникает одна из самых больших проблем для бизнеса: правовые последствия могут наступать не из-за недобросовестности сторон или незаконности операции как таковой, а из-за самого факта регистрации контрагента на временно оккупированной территории.

Это создает ситуацию, когда многолетние хозяйственные отношения могут потерять юридическую основу уже постфактум – в момент возникновения спора.

Еще один важный момент в деле

Суд отдельно обратил внимание на то, что банк избрал ненадлежащий способ защиты.

Иск был построен именно на кредитном договоре и дополнительных соглашениях.

Однако после признания таких соглашений ничтожными истец:

не заявил требований о безосновательном обогащении;

не просил применить последствия ничтожности сделки;

не изменил правовую конструкцию иска.

И это также стало одной из причин проигрыша дела.

Почему это решение может стать прецедентным

Это дело потенциально повлияет на большое количество споров, связанных с:

банковскими кредитами;

обеспечением;

долговыми обязательствами;

корпоративными правами;

реструктуризациями;

операциями с активами на ВОТ.

Особенно с учетом того, что многие компании после 2014 года фактически продолжали хозяйственную деятельность, не меняя формально местонахождение.

Вывод

Постановление Верховного Суда по делу № 905/238/23 демонстрирует, насколько существенно фактор временной оккупации может влиять на гражданские и хозяйственные правоотношения.

Фактически суд признал, что специальный правовой режим оккупации может преобладать над классическим принципом необратимости действия закона во времени.

А для бизнеса это означает очень важный практический вывод:

в спорах, связанных с компаниями, зарегистрированными на временно оккупированных территориях, юридическое значение имеет не только текст договора или дата его заключения, но и сам статус контрагента и особый правовой режим соответствующей территории.

И проблема заключается не только в риске проиграть судебный спор.

Проблема значительно глубже: бизнес может годами считать договор действующим и надлежаще исполняемым, а уже во время спора узнать, что часть таких правоотношений вообще не создавала юридических последствий.

И именно это сегодня может определять судьбу многомиллионных обязательств.