Блог | Бизнес и ВОТ: Верховный Суд создал новые риски для старых договоров
19 марта 2026 года Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда по делу № 905/238/23 сделал очень важный для бизнеса вывод: сделки с субъектами хозяйствования, зарегистрированными на временно оккупированной территории Украины, могут признаваться ничтожными независимо от даты их заключения.
И это, без преувеличения, одна из самых резонансных правовых позиций последнего времени для кредитных, корпоративных и хозяйственных споров.
В чем суть дела
Банк обратился в суд с требованием о взыскании задолженности по кредитному договору и договору поручительства.
Проблема возникла из-за того, что заемщик был зарегистрирован в городе Донецке – на временно оккупированной территории.
После 7 апреля 2014 года стороны заключали дополнительные соглашения к кредитному договору и договору поручительства.
Именно эти соглашения суды признали ничтожными.
Почему суды отказали банку
Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что:
- сделки с субъектом хозяйствования, зарегистрированным на временно оккупированной территории, являются ничтожными;
- такие соглашения не могут быть надлежащим правовым основанием для взыскания задолженности;
- поручительство также прекратилось из-за изменения основного обязательства и ничтожности соответствующих дополнительных соглашений.
Верховный Суд согласился с этими выводами.
Самое важное в решении Верховного Суда
Ключевой вывод КГС ВС заключается в том, что статья 13 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" применяется с учетом особого режима оккупации.
А это значит, что особый режим правового регулирования охватывает весь период оккупации соответствующей территории.
Именно поэтому Верховный Суд фактически согласился с применением положений о ничтожности сделок ко всему периоду оккупации, даже несмотря на то, что соответствующая редакция статьи 13 вступила в силу только 21 ноября 2021 года.
Почему это решение настолько важно
Потому что фактически речь идет об очень нетипичном подходе к действию закона во времени.
Общее правило Конституции Украины и гражданского законодательства заключается в том, что закон не имеет обратного действия во времени.
То есть новые правила обычно не должны применяться к отношениям, возникшим ранее.
Однако Верховный Суд в этом деле исходит из того, что оккупация создает особый правовой режим, который охватывает весь соответствующий период.
И именно это фактически позволило распространить последствия ничтожности на правоотношения, возникшие задолго до изменений в законодательстве.
Что это означает для бизнеса
Последствия такой позиции могут быть очень серьезными. Под риском могут оказаться:
- кредитные договоры;
- дополнительные соглашения;
- договоры поручительства;
- договоры уступки;
- корпоративные соглашения;
- хозяйственные контракты с компаниями, зарегистрированными на ВОТ.
Причем риск возникает даже тогда, когда:
- стороны фактически выполняли договор;
- средства реально передавались;
- обеспечение работало;
- никаких претензий между сторонами годами не существовало.
Особенно это касается ситуаций, когда:
- контрагент формально оставался зарегистрированным на оккупированной территории;
- стороны продолжали менять условия договоров;
- заключались новые дополнительные соглашения;
- менялись сроки, проценты, обеспечение или объем обязательств.
Отдельная проблема – ничтожность возникает автоматически
Ничтожная сделка не требует отдельного признания недействительной судом. То есть суд может просто констатировать ничтожность в рамках спора.
А это создает очень высокий уровень правовой неопределенности для бизнеса. Фактически стороны могут годами выполнять договор, а потом в суде выяснится, что часть документов вообще не создавала юридических последствий.
А это значит, что вопрос ничтожности может возникнуть в деле внезапно – даже если ни одна из сторон ранее не ставила под сомнение действительность договора.
И именно здесь возникает одна из самых больших проблем для бизнеса: правовые последствия могут наступать не из-за недобросовестности сторон или незаконности операции как таковой, а из-за самого факта регистрации контрагента на временно оккупированной территории.
Это создает ситуацию, когда многолетние хозяйственные отношения могут потерять юридическую основу уже постфактум – в момент возникновения спора.
Еще один важный момент в деле
Суд отдельно обратил внимание на то, что банк избрал ненадлежащий способ защиты.
Иск был построен именно на кредитном договоре и дополнительных соглашениях.
Однако после признания таких соглашений ничтожными истец:
- не заявил требований о безосновательном обогащении;
- не просил применить последствия ничтожности сделки;
- не изменил правовую конструкцию иска.
И это также стало одной из причин проигрыша дела.
Почему это решение может стать прецедентным
Это дело потенциально повлияет на большое количество споров, связанных с:
- банковскими кредитами;
- обеспечением;
- долговыми обязательствами;
- корпоративными правами;
- реструктуризациями;
- операциями с активами на ВОТ.
Особенно с учетом того, что многие компании после 2014 года фактически продолжали хозяйственную деятельность, не меняя формально местонахождение.
Вывод
Постановление Верховного Суда по делу № 905/238/23 демонстрирует, насколько существенно фактор временной оккупации может влиять на гражданские и хозяйственные правоотношения.
Фактически суд признал, что специальный правовой режим оккупации может преобладать над классическим принципом необратимости действия закона во времени.
А для бизнеса это означает очень важный практический вывод:
в спорах, связанных с компаниями, зарегистрированными на временно оккупированных территориях, юридическое значение имеет не только текст договора или дата его заключения, но и сам статус контрагента и особый правовой режим соответствующей территории.
И проблема заключается не только в риске проиграть судебный спор.
Проблема значительно глубже: бизнес может годами считать договор действующим и надлежаще исполняемым, а уже во время спора узнать, что часть таких правоотношений вообще не создавала юридических последствий.
И именно это сегодня может определять судьбу многомиллионных обязательств.