'Уже дает ощутимые результаты': Зеленский рассказал о новой инициативе PURL по оборонной поддержке Украины

Новая инициатива по оборонной поддержке PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), реализованная совместно с партнерами, уже приносит ощутимые результаты. Благодаря PURL страны-члены НАТО могут объединять усилия для закупки изготовленного в США оружия для Украины.

На сегодня в рамках инициативы уже аккумулировано 1,5 миллиарда долларов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Что известно об инициативе PURL

"Наша новая инициатива по оборонной поддержке PURL, реализованная совместно с партнерами, уже дает ощутимые результаты. На сегодня мы уже имеем 1,5 миллиарда долларов. Благодаря инициативе НАТО Prioritised Ukraine Requirements List страны-члены НАТО могут сотрудничать для закупки изготовленного в США оружия для Украины. Это механизм, который действительно укрепляет нашу оборону", – говорится в сообщении.

В частности, Нидерланды внесли 500 млн долларов, совместный вклад Дании, Норвегии и Швеции составил еще 500 млн долларов, а Германия добавила последние 500 млн долларов. Зеленский отметил, что это значительное усиление обороноспособности Украины, и поблагодарил Германию за этот шаг.

"Продолжаем обсуждение с другими странами. Каждый вклад в рамках PURL – это прямые инвестиции в нашу способность защищать жизни наших людей и приближать достойный мир. Спасибо всем нашим союзникам за поддержку Украины", – подчеркнул президент.

Что предшествовало

Украина и страны-члены НАТО, включая США, договорились о программе Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), которая позволит Украине закупать оружие на 1-1,5 млрд долларов ежемесячно. Президент Дональд Трамп лично подтвердил, что не имеет ничего против этой программы.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по данным СМИ, министерство обороны США может вернуть на склады часть оружия и техники, предназначенных для Украины, хотя президент Дональд Трамп одобрил план продажи через НАТО. В Пентагоне сохраняются серьезные опасения относительно поставок за счет американских арсеналов.

