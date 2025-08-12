Ежемесячно сможем покупать оружие на $1,5 млрд: Зеленский раскрыл детали помощи от союзников

Украина и страны-члены НАТО, включая США, договорились о программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая позволит Украине закупать оружие на 1-1,5 млрд долларов ежемесячно. Президент Дональд Трамп при этом лично подтвердил, что не имеет ничего против этой программы.

Об этом 12 августа заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский. Так он ответил на вопрос о том, предоставлял ли Дональд Трамп гарантии, что останется в дипломатическом процессе.

"Американская помощь нам нужна. Американская помощь идет, и мы будем платить за нее деньги. Кто такие "мы"? "Мы" сегодня – это, например, НАТОвская программа PURL. Мы так договорились с европейцами, с НАТОвцами, с американской стороной, что мы можем ежемесячно покупать оружие на сумму 1-1,5 млрд долл. по этой программе. Я проговаривал это с Президентом Трампом, его устраивала эта программа. Я считаю, что всем важно сохранить Америку в переговорном процессе", – сказал Зеленский.

Соотношение боевых ресурсов РФ и Украины: ключевые цифры от Зеленского

Артиллерия – 1 к 2,4 в сторону противника.

– 1 к 2,4 в сторону противника. Дроны FPV – 1 к 1,4 в пользу Украины.

– 1 к 1,4 в пользу Украины. Личный состав – 1 к 3 в сторону противника по количеству.

"Не хватает денег на дроны, поэтому пока 1 к 1,4, хотя мы считаем 1 к 2,5 мы можем легко держать в нашу пользу, даже 1 к 4 могли бы в нашу пользу, но ищем финансирование у европейских партнеров", – объяснил глава государства.

Зеленский отдельно подчеркнул, что эти цифры – примерные.

Prioritized Ukraine Requirements List (PURL): что это за механизм

PURL – это новый проект, который предусматривает перечень первоочередных потребностей Украины, который составляют США вместе с украинским правительством для планирования и координации военной, технической и финансовой помощи. PURL регулярно обновляется, чтобы партнеры могли быстро направлять ресурсы туда, где они нужны больше всего.

В нем приоритеты расставлены по срочности и влиянию на обороноспособность – от оружия и боеприпасов до оборудования для ПВО, связи, логистики и восстановления инфраструктуры.

Страны-члены НАТО и партнеры смогут финансировать эти поставки через добровольные взносы. Координацию и логистику помощи будет обеспечивать НАТО, используя уже имеющиеся механизмы. Ожидается, что пакеты помощи в рамках PURL Украина будет получать на регулярной основе.

Как заявила в начале августа руководитель пресс-службы Государственного департамента США Тэмми Брюс, США в рамках PURL уже имеют контракты на более чем 1 млрд долл. Вооружение, технику и военное оборудование на эту сумму профинансируют Нидерланды, Дания, Норвегия и Швеция. Помощь будет направлена Украине для защиты гражданской и критической инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по данным СМИ, Министерство обороны США может вернуть на склады часть оружия и техники, предназначенных для Украины, хотя президент Дональд Трамп одобрил план продажи через НАТО. В Пентагоне сохраняются серьезные опасения относительно поставок за счет американских арсеналов.

