Пентагон может саботировать передачу оружия Украине несмотря на позицию Трампа – CNN

Министерство обороны США может вернуть на склады часть оружия и техники, предназначенных для Украины, хотя президент Дональд Трамп одобрил план продажи через НАТО. В Пентагоне сохраняются серьезные опасения относительно поставок за счет американских арсеналов.

Это особенно касается крайне востребованного дефицитного оружия, такого как ракеты-перехватчики, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Пентагон может вернуть на склады оружие для ВСУ

Издание отмечает, что, по словам четырех человек, ознакомившихся с меморандумом Пентагона, у минобороны США есть возможность "вернуть определенное оружие и технику, предназначенные для Украины, обратно на американские склады".

Этот радикальный шаг может привести к тому, что миллиарды долларов, ранее выделенные для Киева, будут направлены на пополнение сокращающихся американских запасов, говорится в статье.

CNN указывает, что меморандум добавляет еще больше неопределенности к "и без того туманной картине статуса поставок американского оружия в Украину" в преддверии возможной встречи Трампа с главой РФ Владимиром Путиным на следующей неделе.

Хотя Трамп дал добро на продажи американского оружия Украине через НАТО, в Пентагоне сохраняются серьезные опасения по поводу поставок вооружения Киеву в его войне с Россией за счет американских арсеналов, говорится в статье.

Особенно это касается крайне востребованных товаров, которые по-прежнему в дефиците, таких как ракеты-перехватчики, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы.

Издание напоминает, что в июле глава Пентагона Пит Хегсет приостановил крупную партию поставок оружия Украине, действуя в соответствии с меморандумом Пентагона.

Автором документа стал заместитель министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби – известный скептик военной помощи Украине, который выступал за сохранение американских арсеналов для возможной будущей войны с Китаем.

Вскоре после того, как пауза в поставках "стала достоянием общественности", Трамп прервал ее, и пообещал продолжить поставки оборонительного оружия.

Трамп также объявил о соглашении с НАТО о поставке Украине дополнительного оружия на миллиарды долларов, произведенного США, но оплаченного европейскими союзниками.

"Однако меморандум Колби остается в силе и содержит ранее не публиковавшееся положение, позволяющее Пентагону возвращать в американские арсеналы оружие, которое было создано специально для Украины в рамках финансируемой Конгрессом программы, известной как "Инициатива по содействию безопасности Украины", – предупреждает CNN.

Хотя источники сообщают, что пока никаких фактов перенаправления оружия не зафиксировано, эта поставка может лишить Украину произведенных в США вооружений на миллиарды долларов, которые, как ожидается, будут поставлены в ближайшие месяцы и годы.

"Этот меморандум дает министерству обороны полномочия забрать оружие, уже поставленное Украине по контракту. Похоже, это подрывает заявления президента о том, что США делают для того, чтобы Украина получила то, что ей необходимо", – сказал один из источников издания.

Новая политика Пентагона встречает сопротивление

Это также подрывает цель USAI – программы, которая была запущена в 2016 году и традиционно обеспечивала Украину стабильными поставками оружия. Сенат на днях выделил USAI еще 800 млн долларов в рамках ежегодного бюджетного законопроекта Пентагона, известного как Закон о национальной обороне.

Однако источники сообщают, что пока неясно, будет ли произведенное на эти деньги оружие в конечном итоге отправлено в Украину в соответствии с новой политикой Пентагона.

По словам одного из источников, при предыдущих администрациях высшее руководство Пентагона считало, что перенаправление оружия, произведенного через USAI, обратно в американские запасы будет нарушением закона о контроле за изъятием оружия.

Как пишет CNN, новая политика Пентагона, "похоже, уже встречает некоторое сопротивление со стороны Сената".

В предлагаемый Закон о национальной обороне (NDAA) на 2026 год законодатели в последние недели включили положение, которое позволит Пентагону возвращать оружие только в том случае, если оно еще не передано Украине и больше не требуется для поддержки учебной, оснасточной и консультативной деятельности USAI.

В законопроекте говорится, что Хегсет также должен уведомить Конгресс перед реабсорбцией этих акций.

Помимо USAI, у Пентагона остается почти 4 млрд долларов финансирования, предоставленного Конгрессом в прошлом году, для поставок оружия на Украину непосредственно из американских арсеналов.

Некоторые союзники по НАТО, включая Великобританию, призывают США использовать это право для усиления давления на Путина, сообщили источники, и предлагают возместить США расходы на это.

С этой целью председатели сенатского Комитета по вооруженным силам и сенатского Комитета по иностранным делам, сенаторы-республиканцы Роджер Уикер и Джим Риш, на прошлой неделе представили законопроект , который создаст фонд Казначейства США, в который союзники могли бы вносить деньги для восполнения потерь американской военной техники, переданной Украине.

Однако другой источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Пентагон, скорее всего, позволит истечь сроку финансирования в размере 4 млрд долларов.

"Красные" запасы оружия

По словам источников, меморандум Колби, одобренный Хегсетом, остается политикой министерства. В нем американские запасы подразделяются на "красные", "желтые" и "зеленые", добавили источники.

В "красные" и "желтые" категории входит оружие, которое, по оценке Пентагона, находится в дефиците, и теперь для его отправки куда-либо требуется личное одобрение Хегсета.

Например, ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot относятся к "красной" категории, сообщили источники.

Пакет вооружений, поставки которого Хегсет приостановил в прошлом месяце, включал десятки перехватчиков, но Трамп приказал Хегсету продолжить их поставки, узнав о приостановке.

По словам источников, другие виды оружия в пакете также относились к категории "красного", однако неясно, были ли они доставлены, несмотря на потребность Украины в эшелонированной системе ПВО для защиты городов от ежедневных атак ракет и беспилотников РФ.

"Украинские чиновники долгое время игнорировали обеспокоенность США по поводу сокращения запасов; администрация Байдена также часто ссылалась на это как на причину не поставлять определенные виды вооружения", – пишет CNN.

Счет НАТО для Украины

В то же время Пентагон сотрудничает с НАТО в разработке новой системы продажи оружия европейским союзникам, которое затем может быть поставлено в Украину.

По сути, этот механизм создаст банковский счет НАТО, на который союзники смогут переводить деньги для закупки оружия у США, добавили источники.

По словам источников, в рамках новой системы Украина напрямую направит НАТО список желаемого оружия и техники, а генерал Алексус Гринкевич, нынешний глава Европейского командования США и военных операций союзников НАТО, определит, имеются ли у Вашингтона достаточные запасы.

По словам двух источников, союзники по НАТО работают над привлечением начального капитала в размере 10 млрд долларов для финансирования закупок оружия для Украины.

Во вторник генсек НАТО Марк Рютте объявил, что союзники уже выделили более 1 млрд долларов на вооружение Украины.

Для обеспечения более срочных поставок некоторые страны Европы согласились направлять собственные поставки непосредственно в Украину и ждать, пока США их восполнят.

Так, на прошлой неделе США заключили соглашение с Германией, согласно которому Берлин поставит Украине две системы Patriot и купит новые в США, которые будут поставлены сразу после их спуска с конвейера.