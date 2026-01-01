'Уставшие, без сна, под обстрелами': Кличко встретил Новый год с военными на фронте. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко традиционно встретил Новый 2026-й год на фронте с украинскими военными. Он посетил 13 подразделений на Харьковском направлении и на Донбассе.

Об этом Кличко рассказал в своем Telegram-канале. "Наши защитники передают всем поздравления с Новым годом! Уже традиционно встречаю его с бойцами на фронте", – отметил он.

Кличко отвез защитникам Украины 29 270 дронов различных типов. Это FPV, Autel Evo, Mavic – ночные и дневные, тяжелые бомберы.

Также бойцы получили от общины Киева тягачи, экскаваторы, 12 автомобилей (пикапов), системы РЭБ, детекторы дронов, радиостанции различного типа и автомобильную шиномонтажную станцию.

"Ну, и вкусности к символически праздничному столу на фронте. Как можем, поддерживаем наших защитников. Уставшие, без сна, под постоянным огнем врага, в мороз и снег, вдали от своих семей, они героически сражаются. За наше свободное будущее, за наше государство. Слава Украине и ее Героям!" – написал городской голова.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2025 году Киев из городского бюджета направил более 12 млрд грн на помощь военным, ветеранам и их семьям.

