'Услышали очень четкий план обороны': в НАТО отметили важность вовремя предоставлять военную помощь Украине

В НАТО отметили важность своевременного предоставления военной помощи Украине. Во время встречи руководителей оборонных ведомств в Кракове представители E5 услышали от Украины четкий план обороны.

Эксперты подчеркнули, что поддержка в правильное время является ключевым фактором укрепления обороноспособности Киева и сдерживания будущей агрессии. Об этом заявила заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская после встречи в формате E5 (Польша, Великобритания, Германия, Франция и Италия) в Кракове.

Она отметила, что своевременность помощи Украине играет определяющую роль.

"Мы продолжаем поддерживать Украину. Это было основной темой наших сегодняшних обсуждений, а также нашего внимания на встрече Контактной группы по обороне Украины на прошлой неделе в Брюсселе", – сказала Шекеринская.

Шекеринская напомнила о значительных потерях российской армии, которая в декабре и январе ожидала захватить Киев за три дня: погибли, по ее словам, 35 000 и 30 000 военных соответственно.

Она также подчеркнула, что во время встречи E5 услышали от Министерства обороны Украины "очень четкий план обороны".

"Наша роль заключается в том, чтобы поддержать эти усилия, чтобы продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла защищаться сегодня, чтобы она была сильной, пока продолжаются переговоры, а также чтобы сдерживать любую будущую агрессию", – пояснила Шекеринская.

Заместитель генсека процитировала древнего философа: "Четкое определение добродетели заключается в том, чтобы отдавать".

"Отдавать правильным людям, на правильное дело, в правильном объеме и в правильное время. И я думаю, что мы знаем, что это правильное дело, которому стоит посвятить себя. Это безусловно страна, которая заслуживает нашей поддержки, но я завершу словами, что своевременность имеет решающее значение", – сказала Шекеринская.

