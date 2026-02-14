'Украинцы держат европейский фронт': Зеленский заявил, что глупо держать такую армию, как ВСУ, вне НАТО

Украинская армия является сильнейшей в Европе, и держать ее вне НАТО было бы глупо. Именно от бойцов нашей страны зависит мир на европейском континенте.

Видео дня

Об этом во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заявил президент Владимир Зеленский. Трансляция выступления главы государства продолжалась на канале Офиса президента Украины.

Президент подчеркнул, что Европа нуждается в Украине, поскольку украинская армия, благодаря своим военным, является сильнейшей в Европе.

"Это просто глупо, я думаю, держать эту армию вне НАТО", – заявил Зеленский.

В то же время он отметил, что решение стран-членов Альянса отказаться от членства Украины, должно быть их собственным и не зависеть от российского диктатора Владимира Путина. Глава государства подчеркнул: в Европе сохраняется мир именно благодаря украинской армии.

"За нашими людьми стоят независимая Польша и свободные Балтийские государства. Может быть суверенная Молдова и Румыния без диктатуры. И даже один Виктор (Орбан – ред.) может думать о том, как отращивать свой живот, а не о том, как наращивать армию, чтобы останавливать российские танки от их возвращения на улицы Будапешта", – высказался украинский президент.

Напоследок глава государства отметил, что украинцы не выбирали роль героев и не выбирали войну. Он добавил, что ошибочно считать, будто другие страны могут оставаться за спиной Украины навсегда, и напомнил о высокой цене такого сопротивления.

"Украинцы – это люди, не терминаторы. Наши люди гибнут тоже", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина готова к мирному соглашению, которое принесет реальный мир стране. При этом глава государства выразил уверенность, что война может быть завершена с достоинством. Также президент отметил, что украинская армия готова делиться с Европой приобретенным опытом.

Также напомним, в субботу, 14 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию. В планах у главы государства выступить на Мюнхенской конференции по безопасности. В планы Зеленского входит встреча с госсекретарем США Марко Рубио и американскими сенаторами, а также с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

