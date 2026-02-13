Учения НАТО в Эстонии выявили уязвимости Альянса: результаты назвали 'шокирующими' – WSJ

Учения НАТО в Эстонии, имитировавшие интенсивные боевые действия с массовым применением дронов, выявили серьезные тактические пробелы Альянса. По оценкам участников и наблюдателей, результаты были настолько неутешительными, что их назвали "шокирующими".

Ведь условный противник за считаные часы нейтрализовал ключевые подразделения сил НАТО. Об этом говорится в аналитической колонке The Wall Street Journal.

Речь идет об учениях Hedgehog 2025, которые состоялись в Эстонии с участием более 16 тысяч военных из 12 стран NATO. Сценарии были построены с учетом опыта войны России против Украины и предусматривали "перенасыщенное и оспариваемое" поле боя с активным использованием разведывательных и ударных беспилотников.

Особую роль во время маневров играли украинские специалисты по дроновой войне, в частности военные с передовой. Они применяли систему управления полем боя Delta, которая позволяет в режиме реального времени собирать данные, анализировать их с помощью искусственного интеллекта и быстро координировать удары. В результате условный противник, имея относительно небольшие силы, за полдня "уничтожил" десятки единиц бронетехники и фактически вывел из строя два батальона сил НАТО.

Участники учений отмечали, что подразделения Альянса действовали по устаревшим схемам, не учитывая того, насколько дроны сделали поле боя прозрачным. Техника и личный состав часто передвигались без маскировки, что в условиях современной войны приводило бы к мгновенным потерям. По словам эстонских военных, даже при меньшей плотности дронов, чем на реальном украинском фронте, "спрятаться было практически невозможно".

Учения стали болезненным, но необходимым сигналом для Альянса. Они показали потребность в коренном пересмотре доктрин, подготовки войск, систем управления и скорости принятия решений. В Эстонии уже заявили об обновлении тактики и более активном привлечении частного технологического сектора, однако, как отмечают эксперты, до большинства стран НАТО эти уроки только начинают доходить.

