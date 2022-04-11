"Найменше би я хотів дожити до такого моменту, коли після хоча і нелюдської тяжкої, але переможної війни кожна наша ганчірка перетворилася в священну реліквію переможця. Коли кожен дурень і бюрократ, не дивлячись на якого народ переможе…, заявить, що перемога сталася саме завдяки йому, …коли дурень стане священним і недоторканним, не підлягатиме критикуванню…"

Олександр Довженко, 1.06. 1942 року.

Хочу знову розпочати з цитати Олександра Довженка 80-річної давнини. Бо хоч і рашисти замінили фашистів, а багато проблем ще з Другої світової війни збереглося.

Бачу нині ТРИ категорії політиків та посадовців, які шкодять воюючій Україні.

1. Ура-патріоти.

Це група, так званих офісних військових стратегів, яка монополізувала в медіа право оцінювати і визначати перебіг воєнних дій та операцій, славити визначний внесок владців у перемогу та применшувати роль справжньої військової еліти та загалом військових. Ці "офісні стратеги" - єдині знають як, коли і на яких умовах треба домовлятися із "гарантом миру" в Україні Путіним.

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Всі решта повинні мовчати , слухати і аплодувати. Не згадувати і не говорити вголос про проблемні регіони чи міста в контексті військових дій. Будь-яка критика неадекватних, а часом дурних і шкідливих заяв і дій цих "класиків війни" прирівнюється до зради.

2. Селфі-воїни.

На тлі монополізації "офісними військовими стратегами" медіа, решта посадовців, політиків, особливо опозиційних, кинулися виправляти проблему зміцнення власного піару, то щоденними фото в натівській формі, зі зброєю і охоронцями з помічниками, то селфі поблизу підбитих, нашою героїчною Армією, танків чи БТРів, а ще гірше – поруйнованих будинків та населених пунктів.

3. Мародери бюджету і гуманітарної допомоги.

Ця група чиновників та їх друзів - найбільше зло. Поки країна воює, вони тишком-нишком продовжують дерибанити бюджет і "справедливо" ділити гуманітарну допомогу. Найбільші ж циніки - різноманітні привладні радники, помічники та носії нагородної зброї, які щоденно закликають народ скинутися грошима і машинами для перемоги. В той час, як їх начальники, що керували країною останнє десятиліття, вивезли до війни десятки мільйони доларів за кордон і продовжують вивозити мільйони кешу вже й під час війни.

Висновки.

У питанні визначення долі України, особливо в контексті переговорів з Росією, "офісні військові стратеги" повинні бути повністю залежними від позиції Збройних Сил та розуміти, що здати Україну "путінської Росії як країні-гаранту" НІХТО НЕ ДОЗВОЛИТЬ .

Чиновникам, особливо тим, хто лише днями повернувся в Київ, радимо відповідально займатися своєю роботою, за яку вони отримують немалу зарплатню.

Політикам - допомагати народу і країні, БЕЗ численних селфі й дурного піару.

А мародерам-владцям - гарантуємо ОБОВ‘ЯЗКОВИЙ АУДИТ всіх бюджетних, кредитних та гуманітарних коштів, які використовуються ними під час війни.

ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!