Умеров заявил об увольнении своих заместителей и реформировании системы оборонных закупок: что происходит

Министр обороны Рустем Умеров решил уволить сразу четырех своих заместителей, переведя их на другие должности. В объяснение он заявил, что кадровые изменения в оборонном ведомстве во время военного положения являются закрытым периметром и вмешательство в них извне или изнутри – недопустимо.

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Параллельно он объявил о реформировании системы оборонных закупок. Об этом говорится в сообщении, опубликованном утром 1 октября в официальных соцсетях министерства.

"Система Министерства обороны Украины – Вооруженные силы, ГУР и ГССТ – во время военного положения является закрытым периметром. Это означает, что все процессы внутри должны быть четкими и контролируемыми. Любые внешние или внутренние попытки повлиять на них – недопустимы", – заявил Умеров.

По его словам, именно в этом контексте в министерстве проводятся и кадровые изменения. Так, он подписал представление в КМУ об увольнении заместителей министра обороны:

– Станислава Гайдера (переходит на должность руководителя Офиса министра);

– Александра Сергия;

– Юрия Джигира;

– Людмилы Дараган (все трое будут государственными секретарями).

О новых назначениях, включая замминистра, Умеров пообещал сообщить отдельно.

В вопросе реформирования системы оборонных закупок решено, что "Спецтехноэкспорт" (СТЭ, украинская государственная компания, основным видом деятельности которой являются экспортно-импортные отношения на мировом рынке вооружений) переходит от ГУР к Минобороны.

"Поставил задачу – довести до конца процесс очищения системы закупок в тесном сотрудничестве с правоохранительными и антикоррупционными органами", – заявил министр.

Также он объявил о продолжении реформирования Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ГОТ), "приближая эти процессы к стандартам НАТО". По его словам, в ближайшее время будут созданы наблюдательные советы для обеих структур. Представление в КМУ будет сделано на этой неделе.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 сентября в ВРУ проголосовали за увольнение министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина и вице-премьера Ольги Стефанишиной, а главу Фонда государственного имущества Виталия Коваля уволили с должности со второй попытки. На следующий день Рада отправила в отставку главу МИД Дмитрия Кулебу.

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