Рада отправила в отставку главу МИД Кулебу

Верховная Рада приняла решение об отставке министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Накануне глава внешнеполитического ведомства страны подал соответствующее заявление.

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Решение Парламент одобрил на заседании в четверг, 5 сентября, сообщил в Telegram-канале "Железный нардеп" народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк. "За" проголосовало 240 депутатов, против – 1.

"На отчет он так и не пришел", – добавил Железняк.

Достижения Кулебы на посту главы МИД

Дмитрий Кулеба занимал должность министра иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года. Четыре с половиной года или 54 месяца, или 1646 дней – это одна из самых длинных каденций министра иностранных дел в истории Украины.

Уже с 13 марта 2020 г. он вошел в состав СНБО. Известный своей четкой и принципиальной позицией по поводу российской агрессии против Украины, Кулеба активно осуждает и противодействует агрессивной политике России.

Свою карьеру в Министерстве иностранных дел он начал в 2003 году как атташе Службы главного юридического советника. В июне 2014 года, после начала российской агрессии, вернулся в МИД по приглашению министра Павла Климкина, вступив в должность посла по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций. С 2019 года также занимал должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Кулеба активно работал над тем, чтобы Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО и продвигала обретение статуса кандидата на членство в ЕС.

На время каденции Кулебы пришлись два крупнейших глобальных кризиса 21 века: пандемия коронавируса, которая началась в Украине через неделю после его назначения, и полномасштабное российское вторжение в Украину 2022 года, ставшее самой большой войной в Европе со времен Второй мировой.

Ключевое достижение Кулебы в должности главы МИД – создание глобальной коалиции в поддержку Украины после начала полномасштабной российской агрессии 24 февраля 2022 года. Это, прежде всего, 54 страны-союзника, которые оказывают Украине военную помощь.

Кроме того, усилиями украинской дипломатии были разблокированы политические решения по семи типам новейшего западного вооружения, которые ранее были для Украины под табу. Поддержка Украины в Генеральной Ассамблее ООН достигла рекордных в истории значений в 143 (октябрь 2022) и 141 (февраль 2023) голос за резолюцию ГА ООН с осуждением российской агрессии и поддержкой Украины.

Также за время работы министр совершил четыре дипломатических турне по странам Африки. Он посетил 15 африканских стран, из которых в 13 глава МИД Украины совершил первые официальные визиты в истории. За время каденции Дмитрия Кулебы Украина существенно продвинулась по пути к полноправному членству в ЕС и НАТО.

В декабре 2023 года авторитетный международный фонд WORLD.MINDS пригласил Дмитрия Кулебу войти в состав своего исполнительного совета, где он заменил бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера (1923-2023).

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Стефанчук сообщил, что в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от нескольких чиновников. В частности, речь идет о трех министрах, вице-премьер-министрке, а также председателе Фонда государственного имущества.

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