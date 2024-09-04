Главу Фонда госимущества Коваля не смогли официально уволить: в Раде не хватило голосов

Главу Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ), экс-председателя Ривненской ОВА Виталия Коваля не смогли уволить с должности. Депутаты Верховной Рады (ВР) 4 сентября не приняли его заявление об отставке, не хватило 1 голоса.

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Об решении ВР сообщили нардепы Ярослав Железняк ("Голос") и Алексей Гончаренко ("Евросолидарность"). За отставку Коваля проголосовали 225 народных депутатов при необходимых для принятия решение 226 голосах. По фракциям, по словам Гончаренко, голоса разделились так:

"Слуга народа" – за 176 депутатов;

"Европейская солидарность" – 0;

"Батьківщина" – 0;

"Платформа за жизнь и мир" – 10;

"Голос" – 2;

"Довіра" – 16;

"Відновлення України" – 9;

"За майбутнє" – 7;

внефракционные – 5.

"Первый не пошел. Рада провалила увольнение Виталия Коваля с должности Председателя Фонда государственного имущества Украины. Сделать отчет ему не дали", – отметил Железняк. Нардеп отмечает, что причиной провала голосования стало именно отсутствие отчета.

Днем ранее, 3 сентября, Коваль написал заявление об отставке, о чем сообщал спикер парламента Руслан Стефанчук. "Также заявление об уходе поступило от председателя Фонда государственного имущества Украины Коваля В. С.", – отметил глава ВР в своем посте о заявлениях ряда министров.

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк при этом заявлял, что Коваль может перейти в Минагрополитики. "По Ковалю слышал (пока не знаю точно), что смотрели на Минагро и Минпром. Ставлю на Минагро все-таки", – сообщал нардеп.

В то же время источники профильных аграрных СМИ пока не подтверждали эту информацию. "Источники в правительстве не подтвердили информацию о том, что Виталий Коваль может перейти в Минагро", – опровергали данные Железняка в издании Latifundist.

Виталий Коваль: что о нем известно

Коваль возглавил ФГИУ в ноябре 2023 года. До того он в течение четырех лет, еще с 2019-го, возглавлял Ривненскую областную администрацию.

Коваль на должности главы ФГИУ стал преемником Рустема Умерова. Последний возглавлял ведомство в течение года, по 5 сентября 2023-го. Тогда Умерова назначили министром обороны, а ФГИУ остался без постоянного руководителя.

На момент назначения во ФГИУ Коваль являлся одним из "старейших" глав областей в Украине. На эту должность он был назначен еще в сентябре 2019 года. Также он является депутатом Ривненского горсовета от "Слуги народа".

Коваль по первому образованию является магистром банковского дела (Тернопольская академия народного хозяйства, год окончания 2003-й). Свою карьеру Коваль также начал с банковского сектора. В 2004-2006 годах он работал в кредитном департаменте государственного Укргазбанка.

Период с 2006-го по 2019 год новый глава ФГИУ посвятил бизнесу – в основном в аграрном секторе и на строительстве дорог. В частности, он был соучредителем таких предприятий в аграрной, транспортной и строительной отраслях: ООО "Атлант-транс", ООО "Инвесттрейдсервис", ООО "РГС-Логистикгрупп", ООО "ВВВ Монтаж" и ООО "Санако".

Кроме того, в 2017 году Коваль получил степень MBA (высший квалификационный уровень в менеджменте). Обучение проходило во Львовской бизнес-школе Украинского католического университета (УКУ).

Как сообщал OBOZ.UA, в мае 2024 года другого экс-главу Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко заочно арестовали. При этом экс-чиновник находится в международном розыске.

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