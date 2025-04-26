'Украину представят достойно': Зеленский предположил, что может не успеть на прощание с Папой Римским

Президент Украины Владимир Зеленский может не успеть на похороны Папы Римского Франциска в Ватикане. Однако Украина там будет представлена на достойном уровне.

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Об этом глава украинского государства заявил, отвечая на вопросы журналистов после памяти жертв удара российской баллистики по Киеву. Он сказал, кто будет представлять Украину на церемонии прощания с Франциском в Риме в случае его отсутствия.

Президент отметил, что важно, чтобы Украина была представлена на похоронах Папы Римского, и не только учитывая хорошие отношения с Ватиканом, но и потому, что понтифик способствовал возвращению украинских детей и обмену пленными. Следовательно, очень важно выразить соболезнования по поводу смерти Папы Римского, отметил Зеленский.

По его словам, если он сам не успеет приехать на похороны понтифика, тогда Украина будет представлена на уровне министра иностранных дел Андрея Сибиги и первой леди Елены Зеленской.

"Если я не буду успевать, Украина будет представлена на достойном уровне. Министр иностранных дел и первая леди там будут присутствовать", - сказал Зеленский журналистам в пятницу.

Президент добавил, что для него важно быть в Украине. У него запланировано несколько военных заседаний.

"Я уже провел ряд встреч, будут еще встречи, будет Ставка и там есть несколько закрытых вопросов по этому удару и по соответствующим шагам Украины. Я не знаю, сколько это будет продолжаться, поэтому, если я буду успевать, обязательно буду присутствовать, потому что это важно для Украины", – сказал Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский планировал поехать на прощание с Папой Франциском. Однако после обстрела Украины в ночь на 24 апреля он сократил часть визита в ЮАР и заявил, что возвращается в Киев.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп в комментарии журналистам отметил, что "возможно" встретится с Зеленским во время визита в Рим.

Как сообщал OBOZ.UA:

Утром 21 апреля в возрасте 88 лет скончался Папа Римский Франциск – первый иезуитский понтифик, первый Папа из Латинской Америки. С 14 февраля Франциск находился в больнице в тяжелом состоянии, хотя накануне предстал перед верующими по случаю Пасхи и в своей речи упомянул о войне в Украине.

Похороны Папы Римского Франциска пройдут в субботу, 26 апреля. Прощальная литургия, которая пройдет на площади Святого Петра в Ватикане, начнется в 10:00 утра. После завершения всех похоронных обрядов гроб с телом понтифика перенесут в базилику Санта Мария Маджоре для погребения. Такова была последняя воля Франциска.

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