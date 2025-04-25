'Конструктивная и полезная': в России и США рассказали детали встречи с Путина с Виткоффом

Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях похорон Папы Франциска в Ватикане. В то же время он возразил, что устанавливал "жесткий дедлайн" в мирных переговорах по завершению войны в Украине.

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Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявления Трампа во время брифинга для печати. Трамп отметил, что имеет "реалистический план", предусматривающий установление мира в украинском государстве. Он считает, что "Зеленский это понимает", в частности, в контексте вопроса Крыма.

Однако, по словам президента США, никакие окончательные решения еще не приняты, а вероятная встреча в Ватикане "может помочь прояснить позиции сторон".

Между тем, как пишет издание, представитель США Стив Виткофф сегодня снова встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

По словам помощника диктатора РФ по внешней политике Юрия Ушакова, встреча была конструктивной и "очень полезной". Он также отметил, что переговоры продолжались около трех часов.

Президент США Дональд Трамп, комментируя визит своего спецпредставителя в Москву, заявил, что Стив Виткофф провел в России "хорошую встречу". Он также подчеркнул, что работа над мирным соглашением между Россией и Украиной идет гладко и верит в будущий успех переговоров.

Президент США подчеркнул, что ждет "немедленного" подписания соглашения по минералам с Киевом.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 апреля Дональд Трамп заявил о прогрессе в переговорах по завершению войны между Россией и Украиной, однако подчеркнул, что ситуация остается "очень хрупкой". Об этом он сказал во время общения с журналистами перед вылетом в Рим на похороны Папы Франциска.

Напомним, что спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф 25 апреля снова встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. По данным СМИ, в ходе переговоров могли обсуждаться ключевые требования США к Кремлю - в частности, отказ от идеи "демилитаризации" Украины и возвращение ЗАЭС под контроль Киева.

Трамп тайно раздражен тем, что диктатор Владимир Путин не проявил гибкости в переговорах по завершению войны. У него не так много рычагов давления на Кремль, а о санкциях на нефтяной экспорт РФ он уже молчит, говоря лишь, что Москва "окажет услугу", если не захватит остальную часть Украины.

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