Похороны Папы Римского Франциска: когда и где смотреть онлайн из Украины

Похороны Папы Римского Франциска пройдут в субботу, 26 апреля. Прощальная литургия, которая пройдет на площади Святого Петра в Ватикане, начнется в 10:00 утра. После завершения всех похоронных обрядов гроб с телом понтифика перенесут в базилику Санта Мария Маджоре для погребения. Такова была последняя воля Франциска.

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Об этом пишет Vatican News. Франциск станет первым Папой более 100 лет, которого похоронят за пределами Ватикана.

Ожидается, что на похороны приедут 130 делегаций из разных стран, в их состав прибудут 50 мировых лидеров и 10 действующих монархов.

В частности, на похороны понтифика планируют приехать президент США Дональд Трамп, для которого эта поездка станет первым зарубежным визитом с начала его второго срока, а также президент Украины Владимир Зеленский.

Где смотреть онлайн-трансляции по похоронам Папы Римского

Прямые трансляции по похоронам Папы Франциска можно будет смотреть на разных YouTubе-каналах, в частности, языковых редакций Радио Ватикана, Телевидения Возрастного Слова (EWTN).

Трансляции из Ватикана и приготовлений к похоронам осуществляет Живое телевидение, а траурные торжества 26 в Украине будут транслировать Первый канал и Общественное.

Последний день прощания

В пятницу, 25 апреля, десятки тысяч человек пришли на площадь Св. Петра в Риме, чтобы отдать последнее уважение Папе Римскому Франциску. Люди стояли в очереди, чтобы попрощаться с понтификом.

После 18.00 уже не было возможности присоединиться к очереди, а сам храм был открыт до 19.00. После часового приготовления в 20:00 кардинал-камерленг Кевин-Фаррелл возглавил обряд закрытия гроба с телом Папы.

Обряд закрытия гроба, как и захоронения в базилике Пресвятой Марии, носят частный характер.

Как сообщал OBOZ.UA:

Утром 21 апреля в возрасте 88 лет скончался Папа Римский Франциск – первый иезуитский понтифик, первый Папа из Латинской Америки. С 14 февраля Франциск находился в больнице в тяжелом состоянии, хотя накануне предстал перед верующими по случаю Пасхи и в своей речи упомянул о войне в Украине.

Что делают в Ватикане после смерти Папы и как выбирают нового читайте в нашем материале. Этот процесс имеет давние традиции и глубокое символическое значение для христиан всего мира.

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