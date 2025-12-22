'Украину надо срочно переводить на военные рельсы': Порошенко – о правительстве национального единства

Экономику Украины надо срочно переводить на военные рельсы, а для этого нужно так называемое правительство национального единства. После коррупционного скандала власть имеет три варианта действий: ничего не менять, уволить токсичных фигурантов или создать коалицию и правительство, которые будут работать эффективно.

В этом убежден народный депутат, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко. Ситуацию он прокомментировал в интервью Виталию Портникову на телеканале "Эспрессо".

Позиция Петра Порошенко

"Когда мы говорим о правительстве единства, сейчас [Владимир] Зеленский имеет три выхода. Выход первый – это уволить правительство, сформировать правительство единства на компетентной основе. Перезагруженное правительство, которое имеет поддержку гораздо больших слоев населения, чем узкая электоральная база "Слуг народа". Начинать – это правильный подход", – утверждает политик.

Вторым подходом он назвал увольнение чиновников, которые нарушили закон. То есть "не формировать правительство единства, но уволить всех участников "Миндич-гейта", оставить там тех, кто не токсичен всеми коррупционными сделками, назначить любого, кого Зеленский хочет, на должность министра юстиции и министра энергетики, уволив [Филиппа] Пронина из финмониторинга, уволив из антимонопольного комитета, назначив на фонд госимущества, поубирать всю ту гниль".

"И дальше нести ответственность единолично", – уточнил Порошенко.

Сам он заверил, что его партия "не рвется к должностям". "Мы готовы официально отказаться от должностей исполнительной ветви власти. Ограничиться только контрольными функциями, контрольными парламентскими. Но это даст возможность трижды подумать, чем забрасывать коррупционные законопроекты. Наша компетенция позволит перевести экономику на военные рейсы. Без этого ничего не будет", – сказал политик.

Парламентарий добавил, что сейчас "большинство из монобольшинства" якобы "составляют ноунеймы".

"Я убежден, что 90% украинцев остановятся на второй десятке парламентариев, которых они могут вспомнить и назвать. И поэтому они так и не стали за более чем шесть лет депутатами. Почему? Потому что это парламент Офиса президента. А должна состояться "де-ермакизация" парламента", – объяснил Порошенко.

"Вообще 2026 год, если мы хотим, чтобы он стал годом мира, должен стать годом компетентных, профессиональных, опытных людей. Мы не можем дальше играть в популизм, в рейтинги и в обман. Страна больше этого не вынесет", – предостерег он.

Как ранее писал OBOZ.UA, Петр Порошенко подчеркнул, что проведение выборов во время действия военного положения в Украине невозможно и нелегитимно. По его словам, ни один сценарий голосования по образцу, который навязывает Россия, для нашей страны неприемлем.

