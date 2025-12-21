Проведение выборов во время военного станет невозможно, – Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что проведение выборов во время действия военного положения в Украине невозможно и нелегитимно. По его словам, ни один сценарий выборов по образцу, который навязывает Россия, для Украины неприемлем.

Об этом он сказал в интервью журналисту Виталию Портникову на телеканале "Эспрессо" в эфире на этой неделе. Порошенко подчеркнул, что украинское законодательство не позволяет проведение выборов без прекращения военного положения. Он подчеркнул, что такой процесс не признают ни внутри страны, ни за ее пределами.

"Выборы во время военного положения без остановки закона о военном положении невозможны, нелегитимны и никем не будут признаны. Какие бы поручения кто-то не давал бы парламенту. Но мы можем найти позицию относительно не постоянного, а хотя бы временного прекращения огня", – сказал пятый президент.

Позиция Порошенко

Петр Порошенко заявил, что имеет основания говорить о выборах во время войны, учитывая собственный опыт. Он напомнил, что во время его президентства в Украине состоялись три избирательные кампании в условиях военных действий, но без введенного военного положения и с гарантиями свободного волеизъявления.

Он также отметил, что Украина может искать другие варианты для политического процесса. В частности, Порошенко допустил возможность временного прекращения огня, например на полгода. По его мнению, такой сценарий возможен при условии четкой позиции международных партнеров по санкциям, конфискации замороженных активов России и координации действий с ключевыми торговыми партнерами РФ, в частности Индией и Китаем.

"Я верю, что если наши партнеры четко сформулируют пакет санкций, четко сформулируют конфискацию замороженных активов и четко сформулируют координацию действий с Индией, Китаем и основными российскими торговыми партнерами, что это единственный возможный путь", – считает Порошенко.

Риск хаоса

Отдельно Порошенко остановился на теме внутренней стабильности. Он заявил, что выборы могут привести к дестабилизации только в случае фальсификаций со стороны власти. По его словам, опасность возникает тогда, когда власть делает вид, что войны нет, и пытается удержаться у руля с помощью сомнительных технологий.

Порошенко перечислил возможные инструменты, которые, по его мнению, могут стать источником конфликта, – манипуляции через телеграмм-каналы, идеи электронного или почтового голосования, недопуск оппонентов. Он подчеркнул, что такие действия являются прямым путем к хаосу, которым может воспользоваться Россия.

"Хаос возможен только в одном случае. Когда действующая власть будет делать вид, что ничего не происходит. Когда они будут думать, что международным скандалом они могут отвлекать внимание общества от Миндичгейта... Если власть будет таким способом пытаться остаться у власти на следующий срок, то это прямой шаг к хаосу", – сказал политик.

Пятый президент также напомнил об исторических примерах. Оранжевая революция, по его словам, началась из-за фальсификации выборов, а Революция Достоинства – из-за отказа тогдашней власти от курса на европейскую интеграцию. В завершение Порошенко подчеркнул, что верит в ответственность украинского общества и его способность принимать взвешенные решения.

"Украинцы очень ответственные. Я в них верю", – сказал Петр Порошенко.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Петр Порошенко передал 1500 шин и два шиномонтажных комплекса для 24 бригад Сил обороны. Во время встречи с военными пятый президент также приветствовал решение европейских партнеров о финансировании для Украины.

