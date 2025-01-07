'Украинцы принесли большую жертву, чтобы сохранить свои права': глава МИД Исландии заверила Киев в поддержке

Министр иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир во время своего первого заграничного визита в должности во вторник, 7 января, посетила Киев. Она подтвердила твердую поддержку Украины в ее борьбе за свободу и суверенитет.

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Об этом она заявила на совместном с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой брифинге. Гуннарсдоттир подчеркнула, что Исландия будет использовать свой голос в поддержку Украины на международной арене.

"И мы продолжим практическую поддержку, например в вопросе разминирования, энергетической инфраструктуры и вашей оборонной промышленности. Очень важно, чтобы это была так называемая датская модель", – сказала она.

Руководитель исландской дипломатии также отметила огромную жертву, которую украинцы принесли для сохранения своих прав и свобод. Она отметила важность привлечения России к ответственности за нарушение Устава ООН и подчеркнула, что нарушения международного права в мире, где сила заменяет право, не должны оставаться без последствий.

"Украинцы принесли большую жертву, чтобы сохранить свои права и свободы, чтобы быть свободными от агрессивного, автократического соседа. Брутальное нарушение Устава ООН со стороны России является большим вызовом всему международному сообществу. Все страны могут проиграть в мире, где право решает сила. Поэтому мы должны убедиться, что Россия не уйдет от ответственности", – подчеркнула министр иностранных дел Исландии.

Кроме того, Гуннарсдоттир выразила поддержку Украине в стремлении к справедливому и длительному миру, основанному на принципах Устава ООН. Она также объявила о готовности рассмотреть новые инициативы поддержки Украины, например закупку украинского зерна для гуманитарных нужд, в частности для Сирии.

Этот визит стал первой заграничной командировкой Гуннарсдоттир после ее назначения на пост министра. Она посетила одну из украинских теплоэлектростанций, где увидела последствия разрушений, нанесенных российскими обстрелами. Кроме того, министр возложила цветы к Стене памяти погибших за Украину в Киеве.

Напомним, во время поездки в столицу Исландии Рейкьявик президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министрами Дании – Мэтте Фредериксен, Норвегии – Йонасом Гаром Стере, Швеции – Ульфом Кристерссоном, и Финляндии – Петтери Орпо. Одной из главных тем обсуждения была помощь нашей стране на фоне войны, развязанной Российской Федерацией.

Президент Владимир Зеленский 28 октября впервые прибыл в Исландию с рабочим визитом. Там он встретился с премьером Исландии Бьярни Бенедиктссоном и поговорил с ним об инвестициях в оборонную промышленность и поддержку Киева на пути в НАТО.

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