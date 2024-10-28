Зеленский впервые прибыл в Исландию с рабочим визитом и назвал ключевые темы переговоров

Президент Владимир Зеленский 28 октября впервые прибыл в Исландию с рабочим визитом. Запланировано его участие в саммите Украина – Северная Европа, заседании Северного совета, а также двусторонние переговоры.

Глава государства анонсировал разговоры с премьерами Исландии, Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции. Он встретится и с президентом Исландии Хадлой Тоумасдоуттир.

"Будем говорить о поддержке Плана победы и вопросах, в которых наше сотрудничество может быть наиболее результативным: финансирование украинского производства оружия и дальнобойных средств, подготовка к зиме, морская безопасность, ограничение российского теневого флота, оборонная поддержка, подготовка и оснащение украинских воинов.

Страны Северной Европы – наши принципиальные и решительные союзники, а площадка Украина – Северная Европа – один из самых эффективных наших многосторонних форматов. Продолжаем работать вместе, чтобы реализовать ее полный потенциал", – отметил глава государства.

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Как сообщал OBOZ.UA, 18 октября Владимир Зеленский дал интервью в эфире национального телемарафона. В ходе беседы с журналистами он сделал ряд важных заявлений, в частности, о Плане победы, операции Сил обороны в Курской области и планах по увеличению объемов американской военной помощи.

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