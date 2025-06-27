'Украинцы достигли значительного прогресса': в Канаде рассматривают возможность совместного производства вооружения

Оттава рассматривает возможность заключения сразу ряда соглашений с Украиной о совместном производстве военной техники по примеру нескольких европейских стран. В первую очередь речь идет о производстве беспилотников, но это не исключает совместного производства других видов оружия и вооружения.

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Об этом сообщил министр обороны Канады Дэвид Макгинти. По его словам, возможность такого производства "активно рассматривается" в Минобороны и Вооруженных силах Канады, а за модель Оттава берет сопроизводство Украины с Данией и Францией.

"Украинцы достигли огромных успехов вообще, и непосредственно в технологии беспилотников, и мы активно это изучаем. Вполне возможно, что канадские компании получат некоторые интересные промышленные преимущества. Именно это мы и рассматриваем, чтобы увидеть, какой механизм лучший", – сказал канадский министр.

Он уточнил, что федеральная власть рассматривает возможность финансирования соответствующих строек как в Украине, так и в Канаде.

Как отмечают канадские масс-медиа, заявление Макгинти совпадает по времени с заявлением премьер-министра страны Марка Карни о предстоящих масштабных расходах Канады на оборону. Заявление Карни прозвучало на саммите НАТО в Гааге, где вместе с премьером был и министр обороны. По словам Макгинти, там он встретился с десятком лидеров европейской промышленности, чтобы "обсудить стратегию оборонной промышленности Канады, которая еще не окончательно сформирована".

Как сообщал OBOZ.UA, Украина получит от Канады новый пакет военной помощи. Туда войдут дроны, вертолеты, боеприпасы на сумму более 2 миллиардов долларов. Подчеркнем, что часть этих средств пойдет на инвестирование ВПК нашей страны.

Отметим также, что Канада продлила действие беспошлинного режима для украинских товаров до июня 2026 года. Это позволит отечественным экспортерам сэкономить более 1,2 млн канадских долларов только за следующий год. Ожидается, что эти средства станут мощным финансовым ресурсом для украинского бизнеса, направленного на расширение производства.

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