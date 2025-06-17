Беспилотники, вертолеты и боеприпасы: Канада объявила о новом пакете помощи Украине

Украина получит от Канады новый пакет военной помощи. Туда войдут дроны, вертолеты, боеприпасы на сумму более 2 миллиардов долларов. Часть этих средств пойдет на инвестирование ВПК нашей страны.

Видео дня

Об этом 17 июня объявил канадский премьер-министр Марк Карни на встрече с президентом Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Кананаскисе. Политик заверил, что Канада будет формировать всю военную помощь в соответствии с актуальными потребностями Сил обороны Украины, передает пресс-служба ОП.

Кроме этого, премьер объявил о следующем транше на более чем 2 млрд долларов за счет доходов от замороженных активов РФ.

"Это наш вклад. Мы будем работать с нашими европейскими и другими союзниками, чтобы обеспечить необходимую поддержку. И хочу четко сказать: эта поддержка будет неизменной до тех пор, пока мы не достигнем справедливого мира", – заверил Карни.

Также Канада введет санкции против более 200 судов российского теневого флота, ряда российских лиц, более 40 компаний в России и других странах, которые помогают агрессору обходить экономические ограничения.

Зеленский поблагодарил Карни за поддержку украинцев со стороны канадского народа.

"Это очень важно для наших воинов – быть сильными на поле боя, оставаться сильными, пока Россия не будет готова к мирным переговорам. Мы готовы к мирным переговорам, к безусловному прекращению огня. Думаю, это очень важно. Но для этого нужно давление", – сказал президент.

Детальнее о том, о чем разговаривали Карни и Зеленский на встрече, читайте в материале по ссылке.

Как писал OBOZ.UA, ранее Канада продлила действие беспошлинного режима для украинских товаров до 9 июня 2026 года, что позволит отечественным экспортерам сэкономить более 1,2 млн канадских долларов только за следующий год. Ожидается, что эти средства станут мощным финансовым ресурсом для украинского бизнеса, направленного на расширение производства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!