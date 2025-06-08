Канада продлила беспошлинный режим для украинских товаров: на какой срок и что известно

Канада продлила действие беспошлинного режима для украинских товаров до 9 июня 2026 года, что позволит отечественным экспортерам сэкономить более 1,2 млн канадских долларов только за следующий год. Ожидается, что эти средства станут мощным финансовым ресурсом для украинского бизнеса, направленного на расширение производства.

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Министр финансов и национальных доходов Канады Франсуа-Филипп Шампань официально объявил о продлении действия указа об освобождении украинских товаров от пошлин до 9 июня 2026 года. Соответствующее решение было опубликовано на сайте правительства Канады.

С 9 июня 2022 года, когда впервые вступил в силу Указ об освобождении от пошлин, Канада импортировала из Украины товаров на более 35 млн канадских долларов. Этот шаг позволил импортерам сэкономить около 8,5 млн долларов, а ожидаемое продление режима обеспечит дополнительную экономию в размере 1,2 млн долларов в следующем году. Эксперты отмечают, что это не просто символический жест - это реальный финансовый эффект, который укрепляет присутствие украинских товаров на североамериканском рынке.

Продление льготного режима согласуется с позицией стран G7, которые недавно на встрече в Банффи единодушно подтвердили свою поддержку Украины. Таким образом, Канада действует не в одиночку, а в рамках глобальной стратегии поддержки, которая охватывает финансовую помощь, военную поддержку и содействие в вопросах внешней торговли.

Позиция Канады получила высокую оценку в Украине. Первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко заявила, что это решение поможет украинским производителям сохранить рабочие места, нарастить объемы экспорта и активнее интегрироваться в глобальные цепи поставок. Особенно важно это в условиях, когда многие предприятия переориентируются с рынков СНГ на рынки Северной Америки и Европы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Дональд Трамп удвоил пошлины на импорт стали и алюминия до 50%, ссылаясь на национальную безопасность и защиту американских производителей. Новые тарифы начали действовать с 4 июня 2025 года и могут существенно повлиять как на внешнюю торговлю США, так и на внутренние цены на металл.

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