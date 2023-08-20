Украинскую 'формулу мира' поддержали уже 63 страны – Зеленский

Украинскую "формулу мира" поддержали уже 63 страны мира. Они приняли участие в обсуждении ее реализации на уровне послов.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте 20 августа в Нидерландах (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Еженедельно мы добавляем дипломатические команды, новые страны к совместной глобальной работе ("формулы мира" – Ред.). Сегодня 63 государства на уровне послов уже присоединились", – сказал глава государства.

Вместе с тем он подчеркнул, что Нидерланды присоединились к формуле мира одними из первых.

Как известно, к гарантиям безопасности G7 присоединились 18 государств. Зеленский заявил, что Украина надеется на открытие переговоров о членстве в Европейском Союзе в текущем году.

Глава государства рассказал, что его Формула мира для Украины – единственный и практический путь для прекращения войны, развязанной Россией. Однако не только для нашего государства оно будет полезно – международные партнеры тоже могут применить эту стратегию во избежание будущих военных конфликтов. Зеленский уверен, что Формула мира может стать новым универсальным фундаментом соответствующих решений.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 августа Зеленский в сопровождении первой леди Елены Зеленской прибыл в Нидерланды с официальным визитом. Он встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Кроме F-16 стороны также обсудили Глобальный саммит мира, украинскую формулу завершения войны, а также привлечение государства-террориста России к ответственности за агрессию и совершенные в Украине преступления.

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