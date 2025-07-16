'Украинского оружия должно стать больше': Зеленский провел совещание по оборонной сфере. Фото

В среду, 16 июля, президент Владимир Зеленский провел совещание по оборонной сфере. В ходе встречи шел разговор о производстве оружия и соглашениях с партнерами.

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По словам главы государства, именно украинского оружия должно стать больше. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В совещании приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, министр обороны Рустем Умеров и министр по стратегическим отраслям промышленности Герман Сметанин.

"Провел совещание по оборонной сфере: наше собственное производство оружия, договоренности с партнерами, поставки для украинской армии", – написал гарант.

Он отметил, что был проведен тщательный анализ выполнения всех контрактов, соглашений и инвестиционных проектов в сфере обороны. В частности, определены первоочередные действия, которые необходимо реализовать в ближайшее время, а также ключевые критерии, по которым в конце года будет оцениваться эффективность управления отраслью. Ключевая цель – существенное увеличение объемов производства украинского оружия.

"Определили шаги, которые должны быть предприняты в ближайшее время, и ключевые показатели, по которым будет оцениваться эффективность управления сферой обороны по итогам этого года. Украинское оружие должно стать больше", – резюмировал гарант.

Напомним, 15 июля президент Украины провел совещание с дипломатами – командами Министерства иностранных дел и Офиса президента. По словам Зеленского, в ближайшее время необходима особенно активная работа наших представителей за границей.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 июля украинский лидер провел совещание с первой вице-премьером Юлией Свириденко и с министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым. В ходе встречи были определены отдельные результаты, которых ожидают достичь в течение первых шести месяцев деятельности нового правительства.

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