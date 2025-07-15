'Готовим первые шаги обновленного правительства': Зеленский провел совещание со Свириденко и Федоровым и назвал ключевые задачи

Президент Владимир Зеленский провел совещание с будущим премьер-министром Юлией Свириденко и с министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым. Он отметил подготовку шагов по обновлению правительства.

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Об этом украинский лидер написав в своем Telegram-канале. Также он отметил, что среди ключевых задач – увеличение производства собственного оружия в Украине.

"Совещание с Юлией Свириденко и Михаилом Федоровым. Готовим первые шаги обновленного правительства. Детализовали задачи на следующие шесть месяцев", – говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что приоритетом является наращивание производства украинского оружия, полное контрактирование всех типов беспилотников для нужд Сил обороны, масштабная дерегуляция и активизация внутреннего экономического потенциала страны.

Особое внимание он обратил на необходимость полного выполнения программ социальной поддержки населения. Также были определены конкретные результаты, которых ожидают достичь в течение первых шести месяцев деятельности нового правительства.

Напомним, 14 июля Зеленский объявил о важных кадровых изменениях в Кабинете министров Украины и предложил первой вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство страны.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 июля президент провел переговоры со специальным представителем президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Гарант подчеркнул, что разговор оказался достаточно продуктивным и поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку. Политики обсудили компоненты окончания войны и санкции против России.

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