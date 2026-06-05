Украинских мужчин надо вернуть из ЕС для участия в войне, – министр по вопросам миграции Швеции

Министр по вопросам миграции Швеции Йохан Форсселл призвал ограничить предоставление временной защиты украинским мужчинам призывного возраста, которые хотят выехать в Европейский Союз. По его словам, война России против Украины продолжается, поэтому больше мужчин должны оставаться в стране и участвовать в ее обороне.

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Соответствующее заявление он сделал 5 июня во время встречи министров стран ЕС в Люксембурге. О позиции шведского правительства написало издание The Guardian.

В материале указано, что после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Европейский Союз активировал Директиву о временной защите, которая предоставила украинцам право на проживание, работу и социальную поддержку в странах блока.

Форсселл заявил: "Для нас важно предоставлять украинцам защиту, но в то же время эту войну нужно вести и выиграть".

Позиция Швеции

Шведский министр подчеркнул, что возможные ограничения должны касаться только новых заявителей, которые будут обращаться за временной защитой в будущем. По его словам, изменения не должны задеть украинцев, которые уже пользуются механизмом защиты в странах ЕС.

Также Форсселл предложил отказывать в выдаче виз гражданам России, которые планируют путешествия в Евросоюз для отдыха или покупок. Эту инициативу он представил во время встречи европейских министров в Люксембурге.

Сколько украинцев под защитой

Согласно данным Eurostat, сейчас временную защиту в странах Европейского Союза получают более 4,33 млн человек, которые покинули Украину из-за войны.

Больше всего украинских беженцев находится в Германии.

Второе место по количеству получателей такого статуса занимает Польша, а третье – Чехия. Любое продление или изменение действия Директивы о временной защите потребует предложения от Европейской комиссии и дальнейшего одобрения государствами-членами ЕС.

Сейчас гражданам Украины не нужно предпринимать никаких дополнительных действий, поскольку статус временной защиты продолжает действовать на действующих условиях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, настроения украинских беженцев относительно выезда в Германию резко остыли. За год приток граждан Украины в эту страну упал на 21%, которые ранее составляли одну из крупнейших волн миграции.

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