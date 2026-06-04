Германия больше не "рай для украинцев": поток беженцев резко сократился

Настроения украинских беженцев относительно выезда в Германию резко охладели. За год приток граждан Украины в эту страну упал на 21%, которые ранее составляли одну из крупнейших волн миграции.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического ведомства Германии. Как пишет DW, в прошлом году в Германии сократился приток иностранцев и из других стран, но Украина остается в топ-3 стран по происхождению иностранных граждан.

Миграционный тренд изменился

В 2025 году в Германии зафиксировали спад интереса и возможностей для переезда украинских граждан – по сравнению с предыдущим годом, количество новоприбывших украинцев сократилось на 21% . Эксперты связывают это с:

постепенной стабилизацией миграционных волн;

ужесточением правил пребывания и интеграции в самой ФРГ;

переориентацией украинцев на другие страны или возвращением домой.

Ситуация в целом

В 2025 году миграционные процессы в Германии остыли в целом – как извне, так и внутри страны. Согласно показателям немецкого статистического ведомства, в течение года в страну:

иммигрировало около 1,48 млн человек (на 13% меньше);

(на 13% меньше); выехало – 1,25 млн (на 2% меньше);

(на 2% меньше); в результате чистая миграция упала почти вдвое (на 45%) – до около 235 тыс. человек.

Кроме украинцев, Германия зафиксировала резкое уменьшение чистой миграции из ключевых стран происхождения искателей убежища. Так, обвалился приток из:

Сирии – на 67%;

Афганистана – на 41%.

Меньше ехали в ФРГ и граждане стран ЕС. Сами же немцы в случае эмиграции чаще всего выбирали Швейцарию, Австрию и Испанию.

Сколько иностранцев в Германии

В 2025 году количество жителей Германии с миграционными корнями достигло 21,8 млн человек – то есть каждый четвертый житель является иностранцем (26,3% против 25,8% в 2024 году). Зато 56,8 млн жителей вообще не имеют миграционных корней.

Практически каждый пятый житель Германии (19,8% населения) самостоятельно переехал сюда из-за границы – в целом это 16,4 млн человек. В целом почти 39% из них иммигрантов происходят из пяти ключевых государств:

Польша – 1,5 млн лиц;

Турция – 1,5 млн;

Украина – 1,3 млн;

Россия – 1,0 млн;

Сирия – 1,0 млн.

Еще 5,4 миллиона человек (6,5% населения ФРГ) являются прямыми потомками мигрантов. Они родились уже в Германии в семьях, где оба родителя переехали после 1950 года.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в первом квартале 2026 года в Германии зарегистрировали 4073 ходатайства от украинцев о предоставлении убежища – это на 57% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это стало одним из факторов, из-за которых эта страна потеряла статус самой популярной среди беженцев в Евросоюзе – ее место на "пьедестале" досталось Франции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!