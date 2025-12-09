Украинская компания передавала Ирану технологии через индийского посредника? Что показало расследование

Индийская компания Bhilai Engineering Corporation Limited (BEC) могла передать подсанкционным иранским компаниям разработки украинского "Коксохиммаша". Речь идет о передаче базового и детального инжиниринга для проектирования коксовых печей.

Об этом стало известно из аналитического исследования "СтопКор". По данным информационно-аналитических платформ, BEC с 2016 года контролировал донецкое ЧАО "КБ Коксохиммаш" через британскую структуру Coal Steel Construction Limited, владельцем которой является Раджив Джаин.

Что известно о связи между компаниями

Журналисты выяснили, что BEC заключала контракты с иранской Esfahan Steel Company – предприятием, которое находится под санкциями США с 2020 года. Esfahan Steel входит в сферу влияния Mobarakeh Steel, иранского металлургического гиганта, который также находится под "вторичными санкциями" OFAC за сотрудничество с Корпусом стражей исламской революции.

Эти компании обеспечивают металлургическую базу для производства военной техники, включая корпуса для дронов "Shahed".

BEC могла использовать украинские конструкторские разработки КБ "Коксохиммаш" для выполнения контрактов с подсанкционной Esfahan Steel. Речь идет о передаче базового и детального инжиниринга для проектирования коксовых печей.

Контракты BEC с Esfahan Steel Company прямо нарушают решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Указом президента Украины №253/2016 от 15 июня 2016 года Украина имплементировала резолюцию Совета Безопасности ООН по секторальным санкциям против Ирана. Были запрещены поставки, продажа или передача Ирану товаров двойного использования, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия, а также предоставление технологий, технической помощи или услуг по профессиональной подготовке.

После начала полномасштабной войны, когда Иран начал предоставлять России дроны "Shahed-136" и "Shahed-131", Украина усилила ограничения. Был введен на 50 лет полный запрет торговли с Ираном товарами военного назначения и двойного использования. Пункт 6 этого решения прямо запрещает "передачу резидентам Исламской Республики Иран технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности".

Что еще известно о деятельности BEC

В июне 2025 года Индия дисквалифицировала BEC на три года за поддельную банковскую гарантию на 15 млн евро. В перечне ее контрагентов были предприятия российского ОПК: "Уралмашзавод", "Монолит", "Краснодарский компрессорный завод", "Электротяжмаш-Привод".

"Экономические связи с этими структурами априори должны были бы сделать невозможным легальное сотрудничество ВЭС с украинскими предприятиями любой формы собственности", – сказано в статье.

Несмотря на такие компрометирующие связи, BEC пыталась получить контроль и над другими государственными предприятиями Украины, в частности над активами ГП "Гипрококс", который находится в процедуре банкротства. Это стало возможным из-за сомнительной смены руководства ГП "Гипрококс" в 2022 году.

"Тогда директор ГП "Укрдипромез" Станислав Стасевский вместе с представителями BEC незаконно уволили директора ГП "Гипрококс" и назначили "своего" человека – Александра Щербакова, который работал в прямом подчинении Стасевского", – сообщает "СтопКор".

Аналитики предположили, что целью было получить доступ к патентам, лицензиям и чертежам государственного предприятия. При лояльности нового руководителя BEC это удалось. Она подтвердила действие контракта с санкционной иранской компанией Esfahan Steel Company и попросила ГП "Гипрококс" предоставить базовые и детальные инженерные чертежи – чертежи были переданы.

Понес ли кто-то ответственность

В апреле 2023 года по уголовному производству №12023226130000*** по статье 356 УКУ Щербакова уволили и восстановили предыдущего законного директора. Однако никто должным образом не понес ответственности.

По состоянию на август 2025 года новое руководство ГП "Укрдипромез" обратилось в правоохранительные органы с заявлением о государственной измене по признакам ч.2 ст.111 и ст.111-2 УК в отношении Алексея Дугина (директора ЧАО "КБ Коксохиммаш"), Оксаны Корниенко, Александра Щербакова и гражданина Индии Раджива Джаина.

Заявление основывается на том, что эти лица по предварительному сговору группой, в период полномасштабного вторжения РФ, в условиях тесного сотрудничества оккупанта с Ираном по поставкам вооружения, наладили сотрудничество путем заключения контрактов с использованием украинских технологий с подсанкционными предприятиями Ирана. По данным фактам было начато уголовное производство №42025050000000*** от 22.08.2025.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты разоблачили сети, которые помогают Ирану производить баллистические ракеты и беспилотники. Среди них есть две украинские компании – ООО "ГК Императив Украина" и ООО "Экофера".

