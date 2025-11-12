США ввели санкции против украинских компаний, которые помогают Ирану производить дроны: что известно

Соединенные Штаты разоблачили сети, которые помогают Ирану производить баллистические ракеты и беспилотники. Среди них есть две украинские компании.

Об этом говорится в сообщении министерства финансов США. Отмечается, что 13 ноября Соединенные Штаты объявили о санкциях против 32 физических и юридических лиц.

Какие украинские компании попали под санкции США

Как сообщили в американском минфине, в санкционный список попали компании из Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Китая, Индии, Германии и Украины, "которые управляют многочисленными сетями закупок, поддерживающих производство баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов в Иране", говорится в сообщении.

Одна из разоблаченных сетей помогала иранской государственной компании с закупками компонентов для дронов, используя подставные компании в Украине – ООО "ГК Императив Украина" и ООО "Экофера", сообщает минфин США.

Разоблаченная сеть поддерживает иранскую компанию HESA – государственную дочернюю компанию MODAFL, которая производит военные самолеты Ирана и беспилотные летательные аппараты серии Ababil.

Иранский агент по закупкам Бахрам Табиби использовал свои подставные украинские компании "ГК Императив Украина" и "Экофера" для закупки и поставки аэрокосмических материалов, включая индикаторы положения и магнитометры, для HESA.

Батул Шафии из Ирана принимал активное участие в схеме поставки деталей для HESA, способствуя получению украинскими подставными компаниями платежей от HESA, а также отправке "Экоферой" грузов, предназначенных для HESA в Иране.

Посредником между украинскими компаниями и HESA выступал иранец Саид Пахлавани Неджад. Он способствовал продаже HESA компонентов генераторов, двигателей, индикаторов положения, датчиков и другого оборудования.

"По всему миру Иран использует финансовые системы для отмывания средств, закупки компонентов для своих ядерных и обычных вооружений и поддержки своих террористических прокси", – прокомментировал заместитель министра финансов США Джон Герли.

Напомним, США последовательно вводят санкции против Ирана, блокируя его доходы от продажи нефти и получения компонентов для развития военной программы.

Как сообщал OBOZ.UA, министерство финансов США в начале октября усилило санкционное давление на Иран. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело ограничения против 21 компании и 17 физических лиц, которые помогали иранскому министерству обороны в незаконных закупках технологий для авиационных и ракетных программ.

