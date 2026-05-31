Турция готовится к визиту Трампа на саммит НАТО: в МИД раскрыли детали

Турция готовится принять президента США Дональда Трампа на саммите НАТО, который должен состояться в июле. В Министерстве иностранных дел страны заявили, что все подготовительные мероприятия сейчас проводят с учетом возможного визита американского лидера.

Об этом заявил Хакан Фидан в комментарии турецкому вещателю TRT Haber. По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно общался с президентом США Дональдом Трампом, а тот ни во время одного из разговоров не заявлял, что не будет участвовать в саммите.

Планы Анкары

Фидан также сообщил, что Турция хотела бы пригласить на саммит не только представителей стран-членов НАТО, но и партнеров Альянса в Индо-Тихоокеанском регионе. Речь идет о лидерах и министрах обороны Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии.

По словам главы турецкого МИД, Анкара работает над этой программой вместе с генеральным секретарем НАТО Марк Рютте. Окончательное решение будет зависеть от согласия всех союзников.

Что известно

Важнейшим вопросом остается участие Трампа в предстоящем саммите. Фидан подчеркнул, что турецкая сторона исходит из того, что американский президент может прибыть на мероприятие.

"Сейчас все наши подготовительные мероприятия проводятся так, чтобы принять президента Трампа", – сказал министр.

Саммит НАТО запланирован на июль. Турция рассчитывает использовать эту площадку для встречи союзников Альянса и его ключевых партнеров из Индо-Тихоокеанского региона.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что предстоящий саммит лидеров стран НАТО, который пройдет в Анкаре с 7 по 8 июля, будет иметь критическое значение для Североатлантического альянса. Последние глобальные и региональные события существенно повысили значимость предстоящей встречи. На саммите ожидаются решения по формированию архитектуры глобальной безопасности.

