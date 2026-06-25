«Деликатный момент»: в Bloomberg рассказали, как прошла встреча Рютте с Трампом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретился с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в Белом доме. Целью встречи было смягчить гнев Трампа, который считает, что страны альянса не желают помогать в войне против Ирана.

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Рютте пытался убедить Трампа в поддержке союзников Соединенных Штатов, а также стремился найти подход к президенту США с помощью похвалы и наглядных материалов, чтобы показать, каких результатов Трамп может достичь. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Что известно

Во время встречи с Трампом в Овальном кабинете Рютте показал подготовленные плакаты с яркими диаграммами и надписями "Триллион Трампа" и "Эффект Трампа 47". На них показано, насколько больше денег страны НАТО потратили на оборону с момента вступления Трампа в должность в 2017 году. Также он высоко оценил способность Трампа убедить союзников тратить больше средств на оборону. Рютте отметил, что на этих диаграммах можно увидеть, каких больших результатов может достичь Трамп.

Однако президент США вновь выразил свое разочарование европейскими союзниками за то, что они не позволили США использовать свои базы в рамках кампании против Ирана.

В целом визит генерального секретаря НАТО проходит в деликатный для альянса период, поскольку война с Ираном обостряет и без того существующую напряженность между Вашингтоном и его союзниками.

Трамп во время встречи с Рютте вновь выразил разочарование европейскими союзниками за то, что они не хотят разрешить США использовать свои базы в рамках кампании против Ирана.

"Мы были разочарованы Великобританией, мы были разочарованы Германией и Францией, – сказал Трамп. – Но я испытываю большое уважение к этому человеку, поэтому мы обсудим то, что произошло".

Когда Рютте упомянул, что до сих пор продолжаются "дебаты" о том, поддерживают ли европейские союзники США, Трамп перебил его, сказав: "Нет".

Тем не менее Рютте пытался убедить президента США Дональда Трампа в поддержке союзников Соединённых Штатов.

"Европейские союзники были там", – сказал Рютте Трампу, сославшись на то, что, по его словам, с военных баз было совершено от 4000 до 5000 американских рейсов. Он назвал Трампа "лидером свободного мира".

"Я действительно хочу четко заявить, насколько важно то, что вы делаете в отношении Ирана", – заверил Рютте.

Выступая перед журналистами позже в среду, Рютте сказал, что у него состоялась хорошая встреча с Трампом, и что президент США "полностью предан" альянсу, даже несмотря на то, что он ожидал, что "союзники будут тратить больше, чтобы сравняться с Соединенными Штатами".

Ранее OBOZ.UA писал о том, что президент США Дональд Трамп оценил позицию Зеленского в войне с Россией. Так, Трамп заявил, что, несмотря на затянувшуюся войну, лидер Украины Владимир Зеленский сохраняет устойчивые позиции в противостоянии с Россией. Глава Белого дома подчеркнул, что Зеленский "достаточно хорошо справляется" и, по крайней мере, не сдаёт своих позиций.

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