"Всё довольно хорошо": Трамп оценил позиции Зеленского в войне с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на затянувшуюся войну, лидер Украины Владимир Зеленский сохраняет устойчивые позиции в противостоянии с Россией. Глава Белого дома подчеркнул, что Зеленский "достаточно хорошо справляется" и, по крайней мере, не сдает своих позиций.

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Об этом Трамп сказал на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте во время общения с прессой. Он назвал Зеленского мужественным, а украинцев — замечательными людьми и настоящими бойцами.

Зеленский держится и не сдает позиций

Во время общения с прессой американского президента попросили оценить нынешнее положение Украины в войне и ответить, считает ли он, что Владимир Зеленский сейчас побеждает.

Ссылаясь на прагматичное отношение Трампа к военным успехам, журналист спросил его: "Вы любите победителей. Как вы считаете, президент Зеленский сейчас побеждает?"

В ответ Трамп заявил, что украинский президент демонстрирует способность удерживать свои позиции, несмотря на все трудности, с которыми сталкивается страна в условиях полномасштабной войны. Он также похвалил украинских защитников.

"У него все довольно хорошо. Как бы вы на это ни смотрели, у него все довольно хорошо. По крайней мере, он держится. Ну, он справляется довольно хорошо. С какой стороны ни посмотри, он держится довольно неплохо. По крайней мере, позиций не сдает. Надо сказать, что он мужественный, у него отличная техника, но главное – у него замечательные люди. У него настоящие бойцы", – сказал Трамп.

Трамп подчеркнул высокую цену войны

В то же время американский президент избежал однозначных оценок относительно победы или поражения любой из сторон войны, вместо этого перенес внимание на необходимость скорейшего прекращения огня, подчеркнув высокую цену, которую платят Украина и Россия на фронте.

Трамп подчеркнул, что война между Россией и Украиной остается чрезвычайно кровопролитной и продолжает приводить к значительным человеческим потерям.

По словам Трампа, обе стороны несут серьезные потери, а боевые действия по-прежнему уносят жизни военных и гражданских лиц.

"Многие люди гибнут с обеих сторон. Война остается чрезвычайно кровопролитной, и потери несут обе стороны. Но я думаю, что он справляется довольно неплохо", – резюмировал американский президент.

Позиция Трампа относительно войны в Украине

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости прекращения войны путем переговоров между Киевом и Москвой. В то же время в последнее время его риторика в отношении Украины демонстрирует положительные изменения.

Особенно это стало заметно после саммита лидеров G7, который проходил 15–17 июня во Франции. Трамп и Зеленский провели несколько бесед в кулуарах мероприятия, в ходе которых обсуждали, в частности, как заставить Путина сесть за стол переговоров.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского действовать более решительно в вопросе противодействия России.Трамп выразил уверенность, что только сила может помочь убедить Путина согласиться на мир.

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