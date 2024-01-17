Украине нужны замороженные активы РФ, а не замороженный конфликт, – Дмитрий Кулеба

В последнее время некоторые проплаченные Кремлем "эксперты" начали говорить о том, что Украине следовало бы заморозить конфликт. Но если мир хочет предотвратить увеличение межгосударственных войн, то он должен двигаться к передаче Украине конфискованных активов России, а не к заморозке конфликта.

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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном с британским коллегой Дэвидом Кэмероном брифинге в Давосе. Со своей стороны Кэмерон также высказался по поводу замороженных российских активов.

"Когда мы слышим аргументы некоторых экспертов или мыслителей о том, что Украине, возможно, стоило бы заморозить конфликт, наш ответ прост: нам нужны замороженные активы РФ, а не замороженный конфликт", – заявил Кулеба.

Министр иностранных дел подчеркнул, что таким должен быть путь вперед. Передача Украине замороженных активов РФ пошлет четкий сигнал ей и другим странам, вынашивающим планы агрессии: тот, кто решается нарушить правила, будет вынужден заплатить за это.

"Если не прояснить это сейчас, то количество межгосударственных конфликтов и обострений в мире будет расти, а цена их разрешения будет намного выше, чем цена помощи Украине", – подчеркнул глава МИД.

В свою очередь министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон заявил в Давосе, что есть все основания для того, чтобы использовать замороженные российские активы для помощи в восстановлении Украины. Его цитирует The Guardian.

На вопрос, будет ли законно использование российских активов для восстановления Украины, он отметил, что активы уже заморожены.

"Вопрос состоит в том, что мы делаем дальше. С юридической точки зрения, растет поддержка идеи о том, что эти ресурсы могут быть использованы каким-то способом. С моральной точки зрения, Россия должна будет выплатить репарации, когда война закончится, так почему бы не использовать эти активы уже сейчас?", – сказал Кэмерон.

Британский министр добавил, что "безусловно, очень упорно работает" над этим, как и остальные члены G7, и он уверен, что в этом вопросе будет достигнут прогресс.

Кэмерон также напомнил, что страны, поддерживающие Украину, имеют совокупный ВВП в 25 раз больше, чем Россия.

"Мы просто должны сделать так, чтобы наша поддержка имела значение", – подчеркнул британский министр.

Как сообщал OBOZ.UA:

Сумма замороженных российских активов за границей составляет около 300 миллиардов долларов. По мнению президента Владимира Зеленского, вполне справедливо будет использовать эти средства для поддержки Украины.

В МВФ уточнили процедуру конфискации замороженных активов РФ. В Международном валютном фонде отметили, что решение о конфискации российских активов должны приниматься соответствующими органами власти государства, где они размещены.

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