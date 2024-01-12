Конфискация замороженных активов РФ: в МВФ уточнили процедуру

В Международном валютном фонде отметили, что решение о конфискации российских активов должны приниматься соответствующими органами власти государства, где они размещены. Учреждение со своей стороны будет следить за развитием событий, чтобы оценить влияние решений на международную финансовую систему.

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Об этом сказала директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак в четверг, 11 января. Ее заявление процитировало издание Укринформ. По ее словам, оценки МВФ будут зависеть от того, какие конкретные действия будут предприниматься со стороны этих стран.

"Любые решения, связанные с конфискацией российских активов или наложением налогов на долю в этих активах, должны приниматься на уровне соответствующих органов власти стран (где размещены замороженные активы РФ – Ред.)", – отметила она.

МВФ следит за дискуссиями в разных странах, чтобы оценить, будут ли решения отдельных государств по активам Москвы иметь экономические последствия для любой из стран-членов Фонда или последствия в целом для международной валютной системы.

Как сообщают западные издания, США и Британия активно работают с другими странами, чтобы сделать возможной конфискацию российских активов. Это происходит на фоне беспокойства, что конфискация суверенных активов РФ может помешать доверию международной финансовой системе.

Как писал OBOZ.UA, ЕС в 12-м пакете санкций против России впервые ввел механизм конфискации частных замороженных активов РФ, но не ради Украины. Речь идет о финансах подсанкционных юридических и физических лиц. Вырученные средства планируется направлять европейским компаниям, у которых Кремль отобрал собственность в РФ.

При этом федеральная прокуратура Германии подала иск о конфискации более 720 млн. евро российских средств. Их собираются перевести в госбюджет страны. Это первый случай в Германии – до этого активы подсанкционных лиц и компаний только замораживались.

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