'Это будет правильный сигнал всем агрессорам в мире': Зеленский призвал передать Украине замороженные активы России

Сумма замороженных российских активов за рубежом составляет около 300 миллиардов долларов. Совершенно справедливо будет использовать эти средства для поддержки Украины.

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Такое мнение в соцсети Х (exTwitter) высказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что такой путь использования российских активов – историческая возможность заставить РФ заплатить за ее террор.

Глава государства убежден, что потеря активов будет самой болезненной для РФ, ведь деньги там ценят гораздо сильнее, чем людей.

"Решение об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины будет вполне справедливым и законным ответом на агрессию России против Украины. Это будет правильный сигнал всем потенциальным агрессорам в мире: нападение на другое государство не приносит дивидендов, агрессор вынужден в конечном итоге платить", – убежден президент.

Зеленский призвал партнеров начать работу по созданию соответствующей правовой базы, чтобы использование замороженных активов РФ в пользу Украины стало возможным уже в этом году.

"На пути к этой цели мы твердо полагаемся на лидерство "Группы семи"", – подчеркнул глава государства.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в вопросе передачи Украине замороженных активов страны-агрессора РФ конкретные наработки уже есть в США и Европейском Союзе.

Чиновник отметил, что все усилия должны быть сведены в единую правовую рамку – созданы единые правила для стран ЕС и G7. Процесс находится во второй фазе, третья фаза, как он отметил, начнется тогда, когда появится нормативная рамка.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Еще в декабре издание Financial Times сообщило, что ЕС предложит использовать доходы от замороженных активов Центробанка РФ для финансирования Украины. По данным источников, подобный план утвердила Еврокомиссия (ЕК). Ожидается, что передать Украине удастся до 15 млрд. евро.

– Обозреватель The Atlantic Энн Эпплбаум выразила мнение, что передача Украине более 300 миллиардов долларов замороженных российских активов подорвет уверенность диктатора Владимира Путина в победе и покажет, что Запад "готов принять творческие, даже беспрецедентные меры, чтобы выиграть войну".

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