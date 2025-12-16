Когда украинские беженцы начнут возвращаться домой: в НБУ поделились прогнозом

Возвращение украинских беженцев, по прогнозу Нацбанка, начнется не раньше 2027 года и будет медленным – ориентировочно около 100 тысяч человек в год. К этому времени отток беженцев за границу будет сохраняться из-за рисков безопасности в Украине и возможности долгосрочного пребывания украинцев в странах Европейского Союза (ЕС).

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ. Согласно данным, скорость обратной миграции напрямую будет зависеть от ситуации с безопасностью и условий жизни как в Украине, так и в странах Европейского Союза.

В Нацбанке отмечают, что даже при условии постепенного завершения активной фазы войны, высокие риски безопасности остаются главным сдерживающим фактором для массового возвращения украинцев. Речь идет не только об обстрелах прифронтовых регионов, но и о ракетных ударах по всей территории Украины и угрозе терактов против гражданского населения.

Именно эти факторы, по оценке регулятора, на протяжении последних лет обусловливали умеренный, но стабильный отток населения за границу, даже несмотря на снижение интенсивности боевых действий в некоторые периоды. Отдельную роль играет политика ЕС в отношении украинских граждан.

Продление сроков временной защиты, возможность перехода на долгосрочные или постоянные режимы пребывания, доступ к рынку труда, образованию и социальным услугам – все это снижает мотивацию к быстрому возвращению. В Нацбанке признают, что даже при улучшении ситуации с безопасностью часть украинцев будет выбирать оставаться за рубежом из-за более стабильных условий жизни и медленной нормализации экономики в Украине. Согласно актуальному прогнозу:

2025 год: ожидается чистый отток около 200 тысяч человек за границу – без изменений по сравнению с предыдущими оценками;

Отложенное возвращение беженцев означает длительный дефицит рабочей силы, дополнительное давление на пенсионную систему и замедленное восстановление экономики. В то же время государство получает время на создание условий, которые могут реально мотивировать людей возвращаться: безопасность, рабочие места, жилье и доступ к социальным услугам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Франция постепенно сворачивает специальные программы поддержки украинских беженцев. В результате часть благотворительных программ прекращает работу, а тысячи семей могут остаться без жилья и стабильных доходов.

