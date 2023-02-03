Украина выполнила 72% заданий от ЕС: Зеленский призвал немедленно начать переговоры о вступлении. Фото и видео

Украина выполнила 72% задач, полученных от Евросоюза. Переговоры о вступлении следует начать немедленно.

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Об этом 2 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина – ЕС, сообщает корреспондент OBOZREVATEL. "Наша цель абсолютно четкая – начало переговоров о членстве Украины в ЕС. И я верю, что и ЕС уже в этом году будет готов к переговорам", – сказал он (фото и видео размещены внизу новости).

Зеленский добавил, что 24-й саммит Украина – ЕС является весомым символом того, что украинское государство преодолеет любые препятствия для укрепления партнерства и интеграции в ЕС.

"Мы не потеряем ни одного дня в работе по сближению Украины и ЕС", – заверил президент и предложил для этого согласовать алгоритм совместных действий.

Зеленский также поблагодарил президента Европейского совета Шарля Мишеля, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и верховного представителя ЕС Жозепа Борреля за лидерство в поддержке Украины на пути в ЕС и единении стран Европы ради прекращения российской агрессии и защиты общих ценностей.

Со своей стороны президент Евросовета отметил, что главная цель саммита – послать месседж Украине о единстве, а также о ее будущем в ЕС. По его словам, наша страна достаточно быстро продвигается по евроинтеграционному пути, сообщили в Офисе президента.

"Вы можете рассчитывать на нас. Мы будем поддерживать ваши усилия. И Европейский совет здесь как раз для того, чтобы регулярно анализировать, что нужно сделать на пути к вступлению", – сказал Шарль Мишель.

Он акцентировал внимание на важности всесторонней поддержки Украины и санкционной политики против РФ, а также привлечения к ответственности виновных в преступлениях против Украины.

"Сегодня звуки воздушной тревоги напоминают нам о том, что вы противостоите брутальному агрессору. Но тот факт, что во время этой войны мы здесь все же собрались и обсуждаем будущее Украины, демонстрирует, что мы значительно сильнее этого агрессора. И так и будет" – заявила со своей стороны Урсула фон дер Ляйен.

Она также отметила прогресс Киева в выполнении семи рекомендаций Еврокомиссии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля Европарламент (законодательный орган ЕС) принял резолюцию о вступлении Украины в Евросоюз. От Киева требуются "существенные" реформы, чтобы соответствовать критериям членства, говорится в документе.

Напомним, Украина рассчитывает завершить переговоры с ЕС о полноценном членстве менее, чем за два года. У большинства стран-членов период между кандидатством и вступлением составлял в среднем 7 лет.