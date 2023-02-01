"Армия будет самой опытной в Европе": президент Чехии заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО, но есть условие

Новый президент Чехии Петр Павел, генерал НАТО в отставке, уверен, что Украина достойна стать частью Североатлантического Альянса. Это возможно после окончания войны, считает он.

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Политик в интервью BBC News сказал, что украинские военные будут самыми опытными в Европе, а Украина "заслуживает того, чтобы быть частью сообщества демократических стран". Когда журналист спросил: "Включая НАТО?" – Павел ответил: "Я считаю, что они действительно этого заслуживают".

Он отметил, что наша страна "морально и практически готова" присоединиться к Альянсу после окончания конфликта.

Также президент Чехии поддержал военную помощь Украине, включая западные истребители, такие как F-16. Он сказал, что это "не табу", хотя он не уверен, что они могут быть доставлены в сроки, которые могут оказаться полезными для Киева.

Павел подчеркнул, что гордится тем, что его государство одним из первых оказало поддержку ВСУ.

"Вероятно, мало кто мог представить, что страны Запада захотят предоставить Украине современные основные боевые танки, дальнобойную артиллерию или зенитные системы", – поделился размышлениями глава Чехии. По его словам, не должно быть "почти никаких ограничений" на оружие и технику, поставляемую Силам обороны.

Павел признал, что сроки поставок неудовлетворительны, особенно – западных танков. Но экс-генерал надеется, что Запад ускорится, особенно если Россия начнет предполагаемое весеннее наступление.

Высказался он и о заявлениях об "эскалации", которую якобы могут спровоцировать поставки западной техники.

"У нас нет альтернативы. Если мы оставим Украину без помощи, они, скорее всего, проиграют эту войну. А если они проиграют – мы все проиграем", – считает новоизбранный лидер Чехии.

"Наши города не разрушаются российской артиллерией и ракетами. Но наше будущее может быть разрушено, если мы не поддержим Украину в успешном завершении этого конфликта", – добавил он.

Павел считает, что мирные переговоры, если они будут возможны, нужно поддержать, однако пока с российской стороны нет никаких признаков готовности к дипломатии.

"Что нужно сказать, так это то, что окончание войны полностью в руках России. Достаточно одного решения президента Путина вывести свои войска с Украины, и война окончена", – заявил политик.

Как писал OBOZREVATEL:

– На втором туре выборов президента Чехии Петр Павел получил 58,32% (3358926 голосов), а его соперник Андрей Бабиш – 41,67% (2400271 голос). Явка составила около 70%.

– В 2015-2018 годах Павел возглавлял Военный комитет НАТО. Это высшая военная должность в Альянсе (генеральный секретарь – политическая должность).

– После победы Павел пообещал продолжить обеспечение помощи для Украины. Известно, что он планирует посетить нашу страну по приглашению Владимира Зеленского.

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