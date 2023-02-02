ЕС твердо поддерживает Украину: в Киев прибыли с визитом Урсула фон дер Ляйен и Боррель. Фото

В Киев 2 февраля прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Это ее четвёртый визит в Украину после начала полномасштабной агрессии РФ против нашей страны.

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Также о прибытии в столицу Украины сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Европейские политики подчеркнули: Евросоюз един в поддержке Украины как никогда и будет оставаться с украинцами до победы и после нее.

"Хорошо, что я вернулась в Киев, четвертый раз после вторжения России. На этот раз с моей командой комиссаров. Мы здесь вместе, чтобы показать, что ЕС стоит рядом с Украиной как никогда. И для дальнейшего углубления нашей поддержки и сотрудничества", – отметила Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Также в Киев приехал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Прибыл в Киев, чтобы передать сильнейший сигнал поддержки ЕС всем украинцам, защищающим свою страну. Помощь ЕС достигла €50 миллиардов с начала войны России. Европа была едина с Украиной с первого дня. И все еще будет с вами, чтобы побеждать и восстанавливаться", – подчеркнул Боррель в Twitter.

Напомним, накануне в Украину с официальным визитом прибыл президент Австрии Александер ван дер Беллен. Он провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским по поводу дальнейшей поддержки Украины. Также глава Австрии побывал в Буче, после чего заявил: преступления российских агрессоров не могут остаться безнаказанными.