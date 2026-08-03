Украина ввела санкции против поставщика компонентов для «Искандеров» и не только: в списке 23 компании

Украина ввела санкции против компаний, производящих и поставляющих оборудование, компоненты и цифровые решения для российской баллистики. Под ограничения попали 23 компании и 20 связанных с ними физических лиц.

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Соответствующий указ, которым введено в действие решение СНБО о санкциях, подписал президент Владимир Зеленский. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

В частности, в санкционный список вошла компания "Кидма Тек", которая производит оптические приборы, средства противовоздушной обороны и реактивные системы залпового огня. Кроме того, она ремонтирует авиационные и противотанковые управляемые ракеты.

Под санкции также попал завод имени Морозова, входящий в структуру подсанкционного "Ростеха". На этом предприятии производят взрывчатые вещества, ракетное топливо и материалы для ракетных комплексов. В частности, завод поставляет твердотопливные заряды для двигателя баллистической ракеты "Искандер-М".

Кроме того, в список включили компанию "Спецелектронкомплект", которая участвует в производстве управляемых авиационных ракет, а также предприятие "Аурум", поставляющее российским оккупантам системы радиоэлектронной борьбы и беспилотники. Санкции также распространились на российские ИТ-предприятия, разрабатывающие цифровые решения и программы информационной безопасности для государственных и частных заказчиков.

Советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что Украина продолжает системную работу по введению санкций против производителей вооружения, в частности баллистических ракет, и других компаний, обеспечивающих деятельность российского военно-промышленного комплекса.

"Каждое предприятие, которое лишится доступа к компонентам, технологиям или финансированию, будет производить меньше баллистических ракет, дронов и другого оружия для войны. Чем больше государств присоединится к таким ограничениям, тем слабее будут возможности России наносить удары по Украине", — заявил он.

Напомним, что первое боевое применение украинской баллистической ракеты может состояться уже осенью этого года. В настоящее время программа находится на этапе стендовых испытаний двигателя.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 июля сенаторы США достигли двухпартийной договоренности по законопроекту о новых масштабных санкциях против России и Ирана. Документ, поддержанный президентом США Дональдом Трампом, может быть одобрен Сенатом уже на этой неделе, однако окончательно вступит в силу не раньше сентября из-за летнего перерыва в работе Палаты представителей.

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