'Украина – враг Венгрии': Орбан перед поездкой в США обвинил Киев в давлении на Брюссель из-за войны

Венгрии без "дешевой российской энергии" якобы грозит стремительный рост цен на все, в том числе – на коммунальные услуги. Украина якобы требует от Брюсселя "отключить Венгрию от дешевой российской энергии " – речь идет о газо- и нефтеснабжении, – что грозит неизбежным ростом сумм в счетах венгров за коммунальные услуги.

Именно поэтому Украина является врагом Венгрии, заявил венгерский премьер Виктор Орбан 7 февраля. Заявление прозвучало в Сомбатхее на предвыборном митинге Digital Civic Circles, который венгерское правительство назвало "антивоенным".

Враги Венгрии

Премьер Венгрии известен своими симпатиями к стране-агрессору России и антипатиями к Украине, но он никогда раньше не использовал словосочетание "наш враг" в отношении Украины и любой другой страны. На указанном митинге впервые в речи Орбана эти слова стали рядом, отмечают венгерские медиа.

"Любой, кто это говорит это (о необходимости избавиться от зависимости от российских энергоносителей, – OBOZ.UA), является врагом Венгрии, поэтому Украина – наш враг", – буквально сказал глава венгерского правительства.

По его утверждению, без энергоносителей страны-агрессора (хотя конечно, именно так Орбан Россию никогда не называл) коммунальные услуги для венгерских семей "неизбежно вырастут на 800 тысяч, до одного миллиона форинтов (134 тыс грн – OBOZ.UA)" в год.

Украина и ЕС

Так или иначе, Виктор Орбан признал, что Украина является соседом Венгрии, поэтому венгры "должны сотрудничать" с украинцами. Но также именно венгры должны помешать членству Украины в ЕС. Потому что членство Украины в ЕС якобы повредит Европе, добавил он.

По словам Орбана, в ЕС еженедельно происходит что-то, что приближает Венгрию вместе со всей Европой к войне.

Война в Европе

Орбан не признает, что в Европе уже идет война – он говорит, что она только начнется, правда, вскоре.

"В НАТО сейчас реализуют план, который предусматривает, что Евросоюз начнет войну до 2030 года, – и готовят к этому население всего союза. ЕС объявил о переходе к военной экономике. Поэтому период с 2026 по 2030 год будет самым рискованным в нашей жизни", – заявил он.

И, конечно, добавил, что "венгры не должны желать ни военного, ни экономического сотрудничества с украинцами, потому что они втянут нас в войну".

Виктор Орбан также заявил, что уже через две недели он отправится в Вашингтон на учредительное заседание так называемого "Совета мира".

Что предшествовало

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригласил Орбана в собственный "Совет мира" для надзора за восстановлением палестинского анклава. Последний принял приглашение, о чем и сообщил общественности.

Также Трамп выразил поддержку премьер-министру Венгрии накануне парламентских выборов. Американский лидер назвал его сильным руководителем и проверенным союзником.

Как сообщал OBOZ.UA, Виктор Орбан заявил, что парламентские выборы 2026 года станут поворотным моментом для будущего его страны. Мол, на фоне нарастающего международного кризиса эти выборы "станут последними перед войной".

