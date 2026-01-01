Украина уже является частью европейской семьи, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении поблагодарил лидеров Европейского Союза и международных партнеров за поддержку Украины. Он заявил, что это единство имеет решающее значение для достижения справедливого мира и безопасности на континенте. Обращение прозвучало накануне Нового года в формате видео.

Видео дня

Текст и видео новогоднего обращения президента были обнародованы на официальных ресурсах главы государства. В выступлении Зеленский отдельно упомянул лидеров европейских стран и международных институтов, отметив их роль в поддержке Украины. Президент подчеркнул важность личных контактов и постоянного диалога с партнерами.

Европейское единство

Зеленский подчеркнул, что идею достойного мира поддерживают страны, которые делают для Украины много практических шагов. Он перечислил государства и лидеров, которые последовательно помогают Украине.

"Эти слова, что мир должен быть, должен быть достойным, поддерживают все, кто делает действительно очень много для Украины: Нидерланды и Швеция, Норвегия и Польша... И Испания, которая с нами, и Ватикан, и Фанар с их дипломатией и молитвой. Чехия, Румыния, Греция, Президент Эрдоган, все страны Европейского Союза".

Отдельно президент вспомнил премьер-министра Дании Метте Фредериксен и ее позицию о необходимости усиления помощи.

Зеленский также привел пример общения с президентом Финляндии Алексом Стуббом, передав его слова поддержки: "Друг, не забывай тренироваться, потому что ты должен быть сильным, украинцы должны быть сильными. Мы в вас верим. Мы все в вас нуждаемся".

Финансы и безопасность

Президент подчеркнул, что тесное партнерство с Европой имеет конкретные результаты. По его словам, Украина получила поддержку в объеме 100 миллиардов долларов. Зеленский отметил, что это не только финансовая помощь, но и основа для стабильности государства, армии и социальной сферы.

Он отметил, что эти средства обеспечивают устойчивость обороны, выплату зарплат и пенсий, а также спокойствие для граждан. Президент добавил, что такая поддержка является проявлением справедливости, поскольку расходы в конце ложатся на страну-агрессора.

За пределами ЕС

Зеленский обратил внимание на то, что международная солидарность с Украиной выходит далеко за пределы Европы. По его словам, поддержка ощутима в странах Азии и Северной Америки. Президент упомянул Японию, Австралию и Канаду как государства, которые также находятся на стороне Украины.

В конце этого блока обращения Зеленский поблагодарил всех, кто поддерживает Украину в мире, подчеркнув общую цель. "Я очень благодарю каждого в мире, кто на светлой стороне истории, на стороне Украины и делает все, чтобы Украина смогла достичь своего, дожать, смогла добавить к миру", – сказал он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ЕС продлил все секторальные ограничительные меры в отношении России еще на шесть месяцев. Это означает, что они будут действовать как минимум до 31 июля 2026 года. Это касается всех пакетов санкций, которые начали вводить с 2014 года после оккупации Крыма и расширяли после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

Также если Россия после подписания соглашения о прекращении войны снова нападет на Украину, США и страны-члены НАТО предоставят нашему государству гарантии безопасности, которые будут отражать статью 5 Североатлантического договора о взаимной обороне.