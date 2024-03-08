'Украина уже сделала свой четкий выбор': в Киев прибыл с визитом вице-президент Еврокомиссии

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис прибыл с визитом в Киев 8 марта. Это не первая его поездка в Украину во время полномасштабной войны, он отметил, что рад вернуться.

Об этом чиновник сообщил в соцсети Х. Также обнародовал свое фото на киевском вокзале.

"Большая честь вернуться в Украину, которая мужественно дает отпор жестокой и незаконной агрессии России, как и снова выразить непреклонную поддержку Евросоюза. Украина, ее народ, уже сделали свой четкий выбор, что бы не имел в виду Кремль. Их будущее в Европе", – написал Домбровскис.

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова также сообщила, что рада приветствовать Домбровскиса снова в Киеве в этот особый день.

"С Международным женским днем! Символично рядом с моей любимой статуей святой Ольги в бронежилете", – написала она в соцсети Х, также прикрепив фото.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Валдис Домбровскис заверил, что Евросоюз имеет право в одностороннем порядке конфисковать доход от активов России. По его словам, для этого их нужно "объявить таким, что не принадлежат РФ".

Также вице-президент Еврокомиссии был тем, кто призвал Польшу снять запреты на ввоз продуктов из Украины.

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