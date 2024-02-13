Играют против правил: в Еврокомиссии призвали Польшу снять запреты на ввоз продуктов из Украины

Польша, а вместе с ней также Венгрия и Словакия должны снять свои односторонние ограничения на ввоз агропродукции из Украины. Эти эмбарго нарушают правила международной торговли. Кроме того, у соседних стран уже есть альтернативный механизм защиты своего рынка, который разработал Европейский Союз (ЕС) и который уже успешно применяется в Румынии.

Об этом заявил еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис. По его словам, речь идет о механизме экспортного контроля.

"Этот механизм не работает с Польшей, Венгрией и Словакией, потому что эти страны продолжают применять односторонние ограничения, которые, кстати, противоречат исключительной компетенции ЕС в сфере торговой политики, так и обязательствам в рамках Соглашению о свободной торговле с Украиной и обязательствам в ВТО", – подчеркнул Домбровскис.

Еврокомиссар также уточнил, что Еврокомиссия (ЕК) планирует дополнительные меры для защиты европейского рынка от наплыва украинского продовольствия. В частности, яиц, сахара и подсолнечного масла. Для этих продуктов ЕС предлагает вернуть торговые квоты, несмотря на то, что в целом ограничения для украинского импорта не действуют.

Напомним, соседние с Украиной страны тем или иным образом запрещают или ограничивают поставки агропродукции из Украины еще с весны 2023 года. При этом даже вводились централизованные запреты от имени Еврокомиссии.

Однако в сентябре-2023 ЕК сняла ограничения на ввоз украинских продуктов, предложив чувствительным рынкам воспользоваться украинским механизмом экспортного контроля. Процедура предусматривает выдачу экспортеру особой лицензии от украинского правительства в течение 30 дней со дня получения заявки на поставку. Это решение не удовлетворило Польшу, Венгрию и Словакию, которые ввели односторонние запреты, противоречащие правилам ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский извинился за порчу украинского зерна во время забастовки фермеров на границе. Однако часть вины за действия протестующих польский политик возложил на представителей украинской власти, их "слишком жесткие заявления" и "излишнюю эмоциональность", а намеренное уничтожение зерна назвал "актом отчаяния".

В целом поляки блокируют уже шесть пунктов пропуска на границе Украины. Акции протеста проводят фермеры, которые не хотят видеть украинскую агропродукцию на европейских рынках. Кроме того, с 1 марта собственную забастовку могут возобновить польские автоперевозчики. К организации обоих протестов причастны пророссийские политические силы.

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