Евросоюз имеет право в одностороннем порядке конфисковать активы РФ, – заместитель главы Еврокомиссии

В Европейской комиссии считают, что Евросоюз имеет право объявить доходы от активов страны-агрессора РФ "не принадлежащими России". Это значит, что ЕС может конфисковать активы РФ в одностороннем порядке – для этого необходимо лишь согласие всех стран-членом Евросоюза.

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Соответствующее заявление во вторник, 30 января, сделал заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает Bloomberg. Об этом он сказал, выступая в Вашингтоне перед членами Торговой палаты США.

"Дискуссия о замороженных российских активах идет в ЕС, и некоторые решения уже были приняты. Европейская комиссия сформулировала предложения по использованию доходов от замороженных российских активов. Сначала предоставив юридическую ясность, что эти доходы не принадлежат России, а затем поручив соответствующим финансовым институтам помещать эти доходы на отдельный счет", – сказал чиновник.

После этого, добавил он, средства должны быть переведены в бюджет ЕС и направлены на поддержку Украины.

По словам Домбровскиса, по первым двум шагам политическое согласие между странами-членами ЕС уже достигнуто. А для следующего шага – перевода этих денег в бюджет ЕС – необходимо отдельное предложение Еврокомиссии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Европейском Союзе в понедельник, 29 января, сделали очередной шаг к передаче Украине замороженных активов РФ. Послы ЕС достигли согласия об использовании прибыли от замороженных российских активов.

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